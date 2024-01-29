Москвичам пообещали весеннюю погоду в начале февраля

По его словам, температура воздуха в конце января будет немного ниже нуля, существенных осадков не ожидается.

«Самый теплый день недели - 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем - положительные температуры: плюс 1–3, даже до плюс 4 градусов по области», - уточнил синоптик.

Он добавил, что 2 февраля погода существенно не изменится, а на протяжении рабочей недели температура будет превышать норму на 5–6 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что ассоциировать такую погоду с приходом весны не стоит, поэтому убирать зимнюю одежду и обувь пока рано.

Сегодня в Москве ожидается пасмурная погода без осадков. Воздух может прогреться до -1 градуса.