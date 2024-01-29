29 января 2024, 12:26

Москвичам пообещали весеннюю погоду в начале февраля

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Оттепель, соответствующая третьей декаде марта, придет в Москве в начале февраля. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в конце января будет немного ниже нуля, существенных осадков не ожидается.

«Самый теплый день недели - 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем - положительные температуры: плюс 1–3, даже до плюс 4 градусов по области», - уточнил синоптик.

Он добавил, что 2 февраля погода существенно не изменится, а на протяжении рабочей недели температура будет превышать норму на 5–6 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что ассоциировать такую погоду с приходом весны не стоит, поэтому убирать зимнюю одежду и обувь пока рано.

Сегодня в Москве ожидается пасмурная погода без осадков. Воздух может прогреться до -1 градуса.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
29 января 2024, 12:11
Зрительское голосование за участников премии «Большая цифра» продлится до 8 февраля
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Зрительское голосование в премии «Большая цифра — 2024» стартовало 25 января. Желающие могут поддержать любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм или сериал на сайте bigdigit.ru до 8 февраля включительно.

В этом году оргкомитет премии получил рекордное количество заявок - 195. Они поступили от телеканалов, стриминговых платформ, производителей и дистрибьюторов контента, а также разработчиков технологических решений для вещания. Есть среди них и проекты телеканала «360».

В номинациях «Большой цифры» ежегодно выбирают более 50 победителей. Лауреатами премии становились крупные медиахолдинги и телеканалы, фильмы и телесериалы, технологические решения для вещания.

Поступившие работы вместе с членами жюри традиционно оценивают зрители. Участники голосования решают, кому достанется «народная» награда, - приз зрительских симпатий. В 2023-м в открытом голосовании на сайте премии свой выбор сделали 54 527 человек.

Победителей в номинациях огласят 28 февраля на церемонии награждения премии «Большая цифра». Она пройдет в завершение первого дня форума медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. Полный список победителей премии по версии зрителей и жюри опубликуют на сайте премии.

Зрительское голосование в премии «Большая цифра - 2024» стартовало 25 января. Желающие могут поддержать любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм или сериал на сайте bigdigit.ru до 8 февраля включительно.

Сериалы Кино Телевидение
29 января 2024, 11:52
Бойца поп-ММА задержали в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Бойца поп-ММА, рэпера и блогера Корнея Тарасова арестовали в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в Telegram KORNEY TARASOV MMA.

По информации «Mash на Мойке» , концерт Корнея Тарасова был в клубе «Грибоедов», а задержали его уже после выступления за драку на Лиговском проспекте. Источник Telegram-канала обратил внимание, что во время побоища пострадал 18-летний молодой человек.

По словам собеседника канала, пострадавший обратился к правоохранителям, сообщив, что гулял по Лиговскому проспекту, там столкнулся с Тарасовым, который был в окружении нескольких людей. Приятели узнали блогера, но Корнею это, по их мнению, не понравилось. Драка завязалась после брошенной фразы: «Что смотрите?» - и оскорблений.

«Брата Артема Тарасова, Корнея, арестовали в Питере! По предварительным данным, он находится в 76-м отделе полиции Центрального района», - указали в сообщении в канале.

Там же уточнили, что на днях оба брата были почетными гостями на турнире, посвященном полному снятию блокады Ленинграда. Мероприятие проходило в Дворце спорта «Юбилейный».

После этого Корней Тарасов отправился дать концерт. Но после выступления его задержали. По словам брата рэпера, в отделе полиции на его звонки никто не реагирует.

«Выясняем! Брат, я с тобой всегда!» - добавил Артем Тарасов.

Блогеры
29 января 2024, 11:08
Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января
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Мощная вспышка произошла на Солнце утром 29 января. Об этом со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН сообщило РИА «Новости».

По информации специалистов, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце продлилась с 06:54 до 08:15. Ее максимум пришелся на 07:38.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Хотя они могут приводить к магнитным бурям на Земле, эксперты после сегодняшней вспышки таких последствий пока не прогнозируют.

Как пояснило агентство, при условии, если вспышку фиксируют на расстоянии, значительно удаленном от линии Солнце - Земля, она не оказывает никакого влияния на планету.

Ранее ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщало о мощнейшей магнитной буре , которая накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности.

По данным метеорологической службы, вспышки на солнце продолжатся до 30 января.

Магнитные бури Солнце
29 января 2024, 10:33
Устроивший стрельбу в пермском университете убийца обжаловал пожизненный приговор
РИА «Новости»
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Устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной картотеки судебного органа.

В краевом суде, через который жалоба направляется в Верховный суд, агентству пояснили, что заявление поступило 26 декабря. Само дело пока что находится в Пермском краевом суде.

«Оно не отправлено: много возражений [по жалобе Бекмансурова]», - пояснил собеседник РИА «Новости».

Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета в сентябре 2021 года. На тот момент он был студентом первого курса юрфака. Во время нападения молодой человек вооружился ружьем.

Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Потерпевшими по делу в общей сложности проходили 59 человек. При задержании Бекмансурова ранили, а впоследствии врачи ампутировали ему часть ноги.

В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. В июне прошлого года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе.

Суд Стрельба в ПГНИУ в Перми

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