Москвичам пообещали усиление социальной поддержки

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Мэрия города одобрила проект закона «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Он позволит обеспечить социальную поддержку москвичам.

«Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц», - заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В следующем году на обеспечение комфортной социальной сферы жителей столицы выделят 2,5 триллиона рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) - почти 2,9 триллиона.

В проекте бюджета на следующий год заложили для оказания социальной поддержки горожанам 615,9 миллиарда рублей. Это покрывает в том числе доплаты к пенсиям, льготы на проезд в городском транспорте и оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), лекарственное обеспечение и многое другое.

Ранее стало известно о планах по модернизации здравоохранения в Москве на 2024–2026 годы.