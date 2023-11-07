Москвичам пообещали теплый ноябрь

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По его словам, рекордных показателей от ноября ожидать не стоит, но он будет теплым. До конца недели столица окажется во власти западного циклона.

«Температура постепенно уйдет от экстремальных значений. Большую часть недели столбики термометров в Москве продержатся на отметке 6 градусов, что на два-три градуса выше нормы», - подчеркнул Шувалов.

Синоптик добавил, что в столице будет облачная погода, ночью заморозков не ожидается. На выходных горожан ожидают ливневые дожди.

Кроме этого, с понедельника температура воздуха понизится. Ночью - 3…-5, днем - 0…-2.

Прошедшая ночь в Москве побила рекордно теплые показатели 1954 года. Столбики термометров не опустились ниже 9,2 градуса.