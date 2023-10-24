Москвичам пообещали теплое начало ноября
В Москву придет долгожданное тепло. В начале ноября температура воздуха может подняться до +8…+10 градусов, осадков не ожидается, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«Снег сменится дождем, который расправится с временным снежным покровом», - подчеркнула она.
Позднякова добавила, что на ноябрьские праздники осадков не ожидается, температура воздуха также будет положительной и днем и ночью.
Однако ждать потепления москвичи будут целую неделю. Сначала город накроет снегом , а затем он растает. В четверг и пятницу большую часть дня температура будет минусовой.
При этом синоптик Александр Шувалов подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.
В Москву придет долгожданное тепло. В начале ноября температура воздуха может подняться до 8… 10 градусов, осадков не ожидается, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.