Москвичам пообещали теплое начало ноября

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«Снег сменится дождем, который расправится с временным снежным покровом», - подчеркнула она.

Позднякова добавила, что на ноябрьские праздники осадков не ожидается, температура воздуха также будет положительной и днем и ночью.

Однако ждать потепления москвичи будут целую неделю. Сначала город накроет снегом , а затем он растает. В четверг и пятницу большую часть дня температура будет минусовой.

При этом синоптик Александр Шувалов подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.

В Москву придет долгожданное тепло. В начале ноября температура воздуха может подняться до 8… 10 градусов, осадков не ожидается, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.