Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в пятницу
В Москве в пятницу, 13 октября, выглянет солнце, а температура воздуха будет достаточно теплой для этого периода года, сообщил в своем Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, сегодня столица попадет под влияние северо-восточной периферии антициклона. В течение дня ожидается переменная облачность, эпизодически будет появляться солнце.
«При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а температурный фон ожидается заметно выше климатической нормы», - отметил Леус.
Столбики термометров поднимутся до 11... 13 градусов в столице, в Подмосковье - до 9... 14 градусов.
Ветер западный 4–9 метра в секунду, местами могут быть порывы до 11-16 метров в секунду, предупредил синоптик Центра погоды «Фобос». Атмосферное давление в этот день составит 747 миллиметров ртутного столба.
В субботу пройдут дожди, а температура воздуха прогреется до 13... 15 градусов.
Ранее москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе.