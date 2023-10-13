Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в пятницу

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По его словам, сегодня столица попадет под влияние северо-восточной периферии антициклона. В течение дня ожидается переменная облачность, эпизодически будет появляться солнце.

«При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а температурный фон ожидается заметно выше климатической нормы», - отметил Леус.

Столбики термометров поднимутся до 11... 13 градусов в столице, в Подмосковье - до 9... 14 градусов.

Ветер западный 4–9 метра в секунду, местами могут быть порывы до 11-16 метров в секунду, предупредил синоптик Центра погоды «Фобос». Атмосферное давление в этот день составит 747 миллиметров ртутного столба.

В субботу пройдут дожди, а температура воздуха прогреется до 13... 15 градусов.

Ранее москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе.