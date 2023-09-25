Москвичам пообещали самый сухой сентябрь за 144 года

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Синоптик сообщил, что дождей не будет и в начале октября.

«Дальше будет не особенно дождливо. То есть до середины октября будет хорошая погода, достаточно засушливая, с температурами, превышающими климатическую норму на два-четыре градуса», - отметил он.

Он уточнил, что теплую и сухую осеннюю погоду неправильно называть бабьим летом, которое на самом деле уже закончилось.

«Бабье лето - это не погода, а период с 28 августа по 1 сентября», - подчеркнул синоптик.

Нынешний сентябрь действительно можно считать самым сухим за 144 года, подтвердил Ильин. По его словам, в Москве выпало только шесть миллиметров осадков - при норме в 66.

«Начало осени очень засушливое, осадков выпало около 10% от сентябрьской нормы», - добавил синоптик.

Он уточнил, что проливных дождей не будет вплоть до середины октября. Однако потом возможно резкое изменение погоды к худшему.

Ранее стало известно, что воздух в Москве летом был чище , чем в прошлом году.

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