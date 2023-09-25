Москвичам пообещали самый сухой сентябрь за 144 года
До конца сентября в Москве не будет дождей. В связи с этим первый месяц осени можно назвать самым сухим за последние 144 года. Об этом «360» рассказал Александр Ильин, синоптик, метеоролог, военный метеоролог.
Синоптик сообщил, что дождей не будет и в начале октября.
«Дальше будет не особенно дождливо. То есть до середины октября будет хорошая погода, достаточно засушливая, с температурами, превышающими климатическую норму на два-четыре градуса», - отметил он.
Он уточнил, что теплую и сухую осеннюю погоду неправильно называть бабьим летом, которое на самом деле уже закончилось.
«Бабье лето - это не погода, а период с 28 августа по 1 сентября», - подчеркнул синоптик.
Нынешний сентябрь действительно можно считать самым сухим за 144 года, подтвердил Ильин. По его словам, в Москве выпало только шесть миллиметров осадков - при норме в 66.
«Начало осени очень засушливое, осадков выпало около 10% от сентябрьской нормы», - добавил синоптик.
Он уточнил, что проливных дождей не будет вплоть до середины октября. Однако потом возможно резкое изменение погоды к худшему.
Ранее стало известно, что воздух в Москве летом был чище , чем в прошлом году.
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