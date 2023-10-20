Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

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«Следующая неделя - понедельник - стартует с теплого фронта и достаточно интенсивных осенних дождей. Всплеск тепла, ночью [будет] от 1 до 6 [градусов], а днем - от 5 до 10 градусов», - сообщил он.

Кроме того, синоптик предупредил о порывах юго-восточного ветра скоростью от четырех до девяти метров в секунду во второй половине дня.

Однако до потепления москвичам придется пережить холодные выходные. В ночь на субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Также специалисты комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что местами в столице пройдет дождь и мокрый снег.

С понедельника, 23 октября, Москву ожидает потепление до 10 градусов. Но дожди не отступят и в столице пройдут сильные ливни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.