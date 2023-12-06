Москвичам пообещали неоднородную зиму со скачками температуры

«До конца этой недели, а также понедельника и вторника - погода холодная», - добавил он.

Он отметил, что по предварительным расчетам, возможно, аномалии будут чуть меньше: не от -9 до -12 градусов в Москве, как сейчас предполагают, а -5 градусов.

Кроме того, начиная с 13–14 декабря могут начаться те процессы, о которых метеорологи регулярно предупреждают: зима будет очень неоднородной. В этот сезон число дней с температурой -15 градусов будет встречаться чаще. Метеоролог подчеркнул, что это же относится и к количеству оттепелей.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала морозный и снежный декабрь в Москве. Она добавила, что снега на Новый год будет много.

Синоптики прогнозируют неоднородную зиму в Москве - с большими колебаниями температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.