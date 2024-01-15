Москвичам пообещали небольшой снег и легкий мороз в понедельник

Специалисты начнут ремонтировать Музей космонавтики в конце января. На фоне реконструкции изменят расписание работы некоторых экспозиций с 22 января по 4 февраля — будет доступна лишь часть из них, а в период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закрыт. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты начнут ремонтировать Музей космонавтики в конце января. На фоне реконструкции изменят расписание работы некоторых экспозиций с 22 января по 4 февраля - будет доступна лишь часть из них, а в период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закрыт. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Учитывая сжатую программу музея, для посетителей снизят цену на входные билеты: 250 рублей - стандартный и 175 рублей - льготный. Желающие смогут побывать в залах «Космос под увеличительным стеклом» и «Утро космической эры», а также в кинозале «Творцы космической эры». Кроме того, можно будет познакомиться и с картинами Героя Советского Союза и летчика-космонавта Алексея Леонова.

Используя входные билеты, можно стать участником в кинопоказах, мастер-классах для детей, а также экскурсиях и тематической программе по случаю Дня студента. Так, покажут фильм телестудии Роскосмоса «Как стать космонавтом», а посмотреть его можно одному или в составе экскурсионной группы.

В помещении «Утро космической эры» гости экспозиции смогут увидеть уникальное наследие: технологическую копию первого искусственного спутника Земли, чучела известных собак-космонавтов Белки и Стрелки, тренировочные скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова и многое другое.

Кроме того, в творческой мастерской с 22 января по 4 февраля юные москвичи смогут посетить творческие мастер-классы. Детям проведут уроки по рисованию космических пейзажей, созданию индикатора невесомости, а также сбору багажа космонавта (шопера с поделками).

Ранее стало известно, что москвичи смогут бесплатно посетить более 30 музеев и галерей в январе.