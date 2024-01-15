15 января 2024, 08:30

Москвичам пообещали небольшой снег и легкий мороз в понедельник

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Небольшой снег спрогнозировали в Москве в понедельник, 15 января. Кроме того, термометры покажут до -3 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, передало РИА «Новости».

По ее словам, в мегаполисе в течение дня будет облачно, а временами пройдет несильный снег. Температура воздуха опустится до -1…-3 градусов, а в Подмосковье будет варьироваться между значениями от 0 до -5 градусов.

Метеоролог также подчеркнула, что ветер подует с юга со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно опускаться и достигнет отметки 730 миллиметров ртутного столба.

Ранее водителей автомобилей призвали пересесть в автобусы и метро из-за надвигающихся на Москву снегопадов в течение недели.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
15 января 2024, 09:29
Музей космонавтики в Москве закроют на ремонт
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты начнут ремонтировать Музей космонавтики в конце января. На фоне реконструкции изменят расписание работы некоторых экспозиций с 22 января по 4 февраля — будет доступна лишь часть из них, а в период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закрыт. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты начнут ремонтировать Музей космонавтики в конце января. На фоне реконструкции изменят расписание работы некоторых экспозиций с 22 января по 4 февраля - будет доступна лишь часть из них, а в период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закрыт. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Учитывая сжатую программу музея, для посетителей снизят цену на входные билеты: 250 рублей - стандартный и 175 рублей - льготный. Желающие смогут побывать в залах «Космос под увеличительным стеклом» и «Утро космической эры», а также в кинозале «Творцы космической эры». Кроме того, можно будет познакомиться и с картинами Героя Советского Союза и летчика-космонавта Алексея Леонова.

Используя входные билеты, можно стать участником в кинопоказах, мастер-классах для детей, а также экскурсиях и тематической программе по случаю Дня студента. Так, покажут фильм телестудии Роскосмоса «Как стать космонавтом», а посмотреть его можно одному или в составе экскурсионной группы.

В помещении «Утро космической эры» гости экспозиции смогут увидеть уникальное наследие: технологическую копию первого искусственного спутника Земли, чучела известных собак-космонавтов Белки и Стрелки, тренировочные скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова и многое другое.

Кроме того, в творческой мастерской с 22 января по 4 февраля юные москвичи смогут посетить творческие мастер-классы. Детям проведут уроки по рисованию космических пейзажей, созданию индикатора невесомости, а также сбору багажа космонавта (шопера с поделками).

Ранее стало известно, что москвичи смогут бесплатно посетить более 30 музеев и галерей в январе.

Музеи Москва 2023
15 января 2024, 09:08
Рост числа людей с алкогольной зависимостью выявили в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Число страдающих от алкогольной зависимости россиян в 2022 году увеличилось до 54,2 тысячи человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования Росстата.

В отчете говорится, что в период с 2010 по 2021 год количество пациентов с зависимостью от алкоголя стабильно снижалось. Однако в 2022 году медики выявили увеличение таких людей до 54,2 тысячи.

Нарколог, врач-психиатр Руслан Исаев предположил, что на эту ситуацию повлияли санкционное давление, социально-экономические потрясения, усиление геополитических противостояний и стресс от пандемии коронавируса.

Хирург Александр Умнов отмечал, что сидр вызывает алкогольную зависимость сильнее, чем коньяк или водка. По его словам, этот напиток обладает приятным вкусом с низким содержанием спирта, из-за чего люди подсаживаются на него быстрее. Он предупредил, что сидр способен вызвать нарушения сердечного ритма и щитовидной железы из-за мочегонного эффекта.

Исследования Алкоголь Россия
15 января 2024, 08:59
Панды, пингвины и капибары: кто родился в Московском зоопарке в 2023 году
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Порядка 1500 детенышей родились в Московском зоопарке за прошедший год. Среди них — панды, капибары, пингвины и многие другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

«Рождение маленькой панды Катюши стало главным событием 2023 года для Московского зоопарка, но компанию ей составили еще 1500 зверят», - отметил градоначальник.

Так, у пингвинов Гумбольдта и черных лебедей вылупились по два птенца. Детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи появился на свет в террариуме. А краснокнижные кустарниковые собаки Вицли-Пуцли и Фрея стали родителями шестерых щенят.

У семейной пары капибар Кузьмы и Малой родились пять детенышей. В Центре воспроизводства редких видов животных появились три джейрана - маленькие газели, которые встречаются в пустыне и степи Средней Азии.

Мэр подчеркнул, что специалисты следят за каждым новым членом зоосада: детенышей кормят, регулярно осматривают, следят за температурой вольера, а некоторых даже купают. Для безопасности животных в большинстве помещений работает круглосуточное наблюдение.

Ранее москвичей пригласили познакомиться с животными , имена которым выбрали в «Активном гражданине».

Порядка 1500 детенышей родились в Московском зоопарке за прошедший год. Среди них - панды, капибары, пингвины и многие другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Животные Зоопарки Сергей Собянин Москва 2023
15 января 2024, 08:21
Депортированный из Латвии пенсионер назвал произошедшее попыткой унизить всех россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военный пенсионер Борис Катков назвал свою депортацию из Латвии попыткой унизить всех россиян в этой прибалтийской стране. Об этом он заявил в комментарии РИА «Новости».

Латвийское МВД ранее признало Каткова «угрозой нацбезопасности» и постановило выдворить его с бессрочным запретом на возвращение. В республике у 82-летнего пенсионера остались жена, дети и внуки.

По оценке Каткова, на территории Латвии начались процессы, связанные с ликвидацией русского языка и русской культуры, притеснением граждан России. Это факт является беспрецедентной акцией, которую устроили национал-радикалы, добавил он.

«Начинают потихоньку выдавливать, потому что выдавливание российских соотечественников, оно давно идет уже», - добавил Катков.

Посольство России в Латвии ранее призвало международных правозащитников отреагировать на принудительную депортацию пенсионера и дать оценку действиям властей этой страны.

Латвия Россия

Новости по теме