Москвичам пообещали гололедицу и плюсовую температуру в среду

В столице в дневное время суток воздух прогреется до 0… 2 градусов, а ночью на четверг похолодает до -5 градусов. Ветер ожидается восточный с порывами до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет приблизительно 750 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет варьироваться от -2 до 3 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут достигнуть отметки в -7 градусов.

Ранеесиноптики рассказали о температуре в столице в начале ноября.