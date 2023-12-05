Москвичам пообещали, что рекордно высокие сугробы в ближайшее время не растают

«Сегодня, по данным нашей главной станции Росгидромета на ВДНХ, высота снега составляет 37 сантиметров. На сегодня это рекорд, но и завтра это рекорд. Например, рекордная высота снега для 5 декабря - 30 см, для 6 декабря - 31 см, для 7 декабря - 26–27 и так далее», - сказал он.

Вильфанд добавил, что явных причин для таяния снега в ближайшее время нет. Например, для этого будет не достаточно солнечных лучей. Поэтому рекордно высокие сугробы продержатся в столице до воскресенья включительно.

Сегодня ночью температура в Москве упадет еще ниже, до -15…-17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными.