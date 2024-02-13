Москвичам покажут онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка

По случаю 160-летия со дня основания Московского зоопарка Главный архив Москвы подготовил онлайн-экспозицию в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Посетители сайта увидят подборку уникальных фотоснимков зоосада 1950–1990 годов, сообщили на официальном портале столичного правительства.

Посетители увидят фотографии, которые демонстрируют общение сотрудников зоопарка с животными и мероприятия для горожан. Съемки выполнили такие фотохудожники, как Виктор Ахломов, Эммануил Евзерихин и другие.

История зоопарка началась в 1864 году. Академическая деятельность началась в 1924-м, когда появился кружок юных биологов. В 1950-е годы в коллекции зоопарка появились экзотические пингвины, а чуть позже - слонята, подаренные премьер-министром Индии. В 1990-х в зоопарке прошел ремонт, открыли мост для пешеходов и оранжерею.

Кроме того, архивы Московского зоопарка, отчеты, плакаты, фотоальбомы и каталоги обитателей зоосада, доступны для изучения в читальном зале Главархива на Профсоюзной улице.

Уже больше 1,5 тысячи детенышей появились на свет в Московском зоопарке за последний год. Среди них - гигантская панда, лучистая черепаха, редкие ягнята и другие.