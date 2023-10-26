Москвичам назвали 3 самые оплачиваемые вакансии

Число вакансий на рынке в столице осенью этого года возросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. На данный момент средний уровень дохода москвичей - 72 649 рублей.

Самый востребованный и оплачиваемый специалист - агент по недвижимости. Спрос на работников этой категории вырос в три раза, а их средние зарплаты поднялись на 9%, достигнув 153 994 рублей. Однако эксперты подчеркивают, что и это не предел.

Второе место заняли дальнобойщики. Число вакантных мест на эту должность выросло в 2,8 раза. Их средняя зарплата составила 144 719 рублей, что больше на 18%, чем ранее.

Замыкает рейтинг замерщик. Число предложений для этих специалистов увеличилось в 2,1 раза, а их заработная плата поднялась на 7%. В среднем они получают 127 828 рублей. Кроме того, некоторые компании готовы платить такому работнику 150–300 тысяч рублей.

Директор по развитию портала «Авито Работа» Дмитрий Пучков отметил, что топ высокооплачиваемых профессий напрямую отражает последние тенденции рынка труда. По его словам, грамотные агенты по недвижимость позволяют россиянам приобрести или арендовать комфортное жилье, а дальнобойщики - развивать логистику страны.

«Строительный сезон постепенно подходит к концу, поэтому компании стараются как можно быстрее нанять персонал, в том числе и замерщиков, чтобы завершить финальные работы»‎, - заключил Пучков.

Ранее аналитики сервиса hh.ru рассказали, что профессия дворника оказалась самой дефицитной в Санкт-Петербурге.