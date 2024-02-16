Москвичам напомнили о наказании за участие в массовых акциях

По данным ведомства, в соцсетях появились сообщения с призывом выйти на массовую акцию. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона.

Прокуратура обратила внимание на то, что указанную демонстрацию не согласовали с властями Москвы в установленном законом порядке.

Представители ведомства также напомнили о вероятности административного ареста, который предусмотрен за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.