16 февраля 2024, 21:58

Москвичам напомнили о наказании за участие в массовых акциях

РИА «Новости»
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Жителей и гостей Москвы предупредили о недопустимости участия в массовых акциях, к которым призывают в интернете. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в соцсетях появились сообщения с призывом выйти на массовую акцию. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона.

Прокуратура обратила внимание на то, что указанную демонстрацию не согласовали с властями Москвы в установленном законом порядке.

Представители ведомства также напомнили о вероятности административного ареста, который предусмотрен за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.

Митинги Москва
16 февраля 2024, 21:08
Олега Тинькова внесли в список иноагентов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов физическими лицами. В реестре оказался бизнесмен Олег Тиньков*.

Также в реестр иностранных агентов внесли актера Никиту Кукушкина*, литературного критика Анну Наринскую*, философа Юлия Синеокую* и директора организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева*.

Генпрокуратура России ранее заинтересовалась деятельностью предпринимателя Олега Тинькова*, который сейчас живет за рубежом. Причиной стали его публикации. Также с жалобой на бизнесмена обратились активисты из религиозной группы «Братство Морозов - Златоуст».

В июле 2023 года власти Великобритании сняли санкции в отношении Тинькова*. На него перестали распространяться ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Олег Тиньков
16 февраля 2024, 18:26
Назван источник похожих на взрывы звуков в Ростовской области
РИА «Новости»
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Прогремевшие в Ростовской области звуки взрывов долетели до региона из зоны проведения спецоперации, где подразделения российских войск выполняли поставленные задачи. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что получил много вопросов от жителей в связи с возникновением громких звуков в разных концах области.

«По информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем», - написал Голубев.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков , похожих на взрывы, прогремевших в городе в пятницу, 16 февраля.

По словам очевидцев, кроме сильного грохота, они ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен. Кроме того, в городе сработали сирены воздушной тревоги.

Военные Взрывы Россия
16 февраля 2024, 17:46
Рынок труда в России актуализируют
РИА «Новости»
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Российские власти поставили перед собой задачу актуализировать рынок труда на ближайшие годы. Об этом сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие три-пять лет. Вот сейчас только говорили о робототехнике, на слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика», - заметил глава государства.

В 2024 году главным трендом на рынке труда будет возможность построить карьеру в государственных компаниях. Об этом ранее заявила HR-специалиста Марина Присталова. В ближайшие годы госсектор станет основным работодателем, добавила эксперт.

Большинство компаний ищут сотрудников, которые умеют планировать и эффективно использовать свое время. В сервисе «Работа.ру» назвали это самым ценным навыком кандидата.

Россия Работа Владимир Путин
16 февраля 2024, 17:21
Панду Катюшу из Московского зоопарка заманили в большой вольер
РИА «Новости»
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Панда Диндин из Московского зоопарка попыталась заманить Катюшу в большой вольер на кормление. Кадры с мамой и ее детенышем опубликовала в своем Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах маленькая панда Катюша пьет молоко лежащей на боку матери Диндин. Видимо, медведица выманила детеныша в большой вольер, в котором сама Катюша пока еще не решается задерживаться, несмотря на усилия ее матери.

«Ну хитра… Новая стратегия, заманила на кормление», - прокомментировала Акулова.

Катюша уже достаточно взрослая, чтобы питаться не только молоком. Например, на Новый год ей подарили торт с лакомствами для панд.

Она также попробовала и бамбук - традиционную пищу китайских медведей.

Повзрослевшая Катюша вместе с заботливой матерью Диндин тренирует все нужные навыки - от ловкости и выносливости до хватания палочек с помощью шестого псевдопальца.

Видео Животные Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка

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