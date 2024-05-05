Москвич узнал о регистрации человек в квартире после восстановления пароля от «Госуслуг»

Москвич не мог пройти двухфакторную идентификацию для входа в свою учетную запись на сервисе «Госуслуги» и обратился в полицию и банк. В итоге мужчина восстановил доступ к аккаунту и узнал, что часть данных его паспорта оказалась сфальсифицирована - отличались дата и адрес регистрации.

В личном кабинете «Госуслуг» москвич также обнаружил заявление неизвестного гражданина Киргизии на регистрацию по его адресу. В полиции он выяснил, что в квартире злоумышленники уже прописали восемь иностранцев. По факту случившегося в МВД начали проверку.

Ранее в фиктивной регистрации мигрантов обвинили пенсионерку из Ижевска. Женщину заподозрили в том, что она за деньги прописала в своем жилье шестерых граждан Узбекистана.