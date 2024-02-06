06 февраля 2024, 19:03

Москвич частично выиграл суд против Apple из-за недоставленного iPhone

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Житель Москвы подал иск в суд к компании Apple на 231 тысячу рублей из-за iPhone, который ему не доставили. Дело он выиграл, но компенсацию присудили в значительно меньшем размере, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, москвич в марте 2022 года оформил на официальном сайте покупку iPhone 13 на 512 гигабайт за 110 тысяч рублей. Однако гаджет ему не успели доставить до того, как компания Apple покинула Россию. При этом деньги вернули только через месяц.

Это стало поводом для обращения мужчины в Пресненский суд Москвы. Он оценил свой ущерб в 231 тысячу рублей, включая цену смартфона, 55 тысяч морального ущерба, примерно столько же - за убытки, 11 тысяч - неустойка пени. Еще москвич посчитал штраф за несоблюдение прав потребителя в размере 50% суммы от той, что постановит суд.

В итоге жителю столицы удалось отсудить у Apple только 35 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы вынес постановление о назначении штрафа размером 800 тысяч рублей для Apple за то, что компания не стала удалять книгу «Майн Кампф» из Apple Books. Заседание прошло в закрытом режиме.

Суд Apple Москва
06 февраля 2024, 18:13
Даванков попросил МИД и МЧС вызволить попавших в ледовый плен косаток
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС с просьбой спасти косаток, попавших в ледовый плен между Хоккайдо и Кунаширом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат отметил, что в 350 километрах к северу в заливе Анива есть российские спасательные суда усиленного ледового класса. Они могли бы справиться с задачей по спасению млекопитающих.

«Нужно только согласовать спасательную операцию с Японией», - подчеркнул парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стаю косаток зажало льдинами в Тихом океане. Животные отчаянно борются за жизнь. Один детеныш уже на грани гибели - он совсем выбился из сил. Японские спасатели призвали Россию на помощь, так как не могут самостоятельно добраться до косаток.

Зоозащитники сообщили порталу astv.ru , что активисты «Друзья Океана» на Сахалине готовят обращение в МИД России, чтобы организовать спасательную операцию. Однако для этого также необходимо направить заявление в Росприроднадзор.

МЧС РФ Япония Депутаты Россия Косатки Животные МИД РФ
06 февраля 2024, 17:59
Сильный снег, метель и гололедица. Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Global Look Press
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В среду, 7 февраля, в Москву из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов придут сильный снег и метели с порывистым ветром. Предупреждение об этом появилось на официальном сайте столичного управления МЧС.

«Днем 7 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям в непогоду снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи от деревьев и шатких конструкций.

Однако, по словам синоптика Александра Шувалова, у надвигающегося на Москву циклона уже иссяк запал. Он не обрушит на столицу сильные снегопады, но небольшие осадки ожидать все-таки стоит.

Дороги Погода Водители Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 17:56
Россиянам объяснили, почему им не грозит дефицит бананов
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Россия не столкнется с дефицитом бананов из-за ограничения импорта из Эквадора. В ближайшее время жители и вовсе не почувствуют изменений, рассказал РИА «Новости» завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Пока около 90% поставок бананов в Россию идет именно из Эквадора, но можно перестроить цепочки поставок - для этого есть время, пояснил эксперт.

«Транспортировка из Эквадора - порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», - аргументировал Завьялов.

В целом временное ограничение импорта на 30% и отказ от продукции 25% компаний он оценил фразой «Больно, но терпеть можно».

Тем временем Россельхознадзор уже привлекает новых партнеров. К примеру, Индия уже в январе отправила в Россию первую партию бананов и планирует отправку второй в феврале.

Запрет на ввоз бананов из Эквадора ввели из-за обнаружения в продукции опасного карантинного объекта - мухи-горбатки.

Еда Россия Продукты Эквадор
06 февраля 2024, 17:46
Хореограф Радиф Яваев умер в Москве
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Тело татарского хореографа Радифа Яваева обнаружили возле железнодорожного переезда в Москве. Ему был 71 год. Об этом сообщил портал «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

«Вроде признаков насильственной смерти нет, возле железнодорожного переезда в два часа ночи нашли», - рассказал источник издания.

По его словам, к расследованию смерти Яваева в ближайшее время приступят криминалисты. Хореограф пропал еще 3 февраля. Его поисками занимались волонтеры.

Яваев помогал организовывать Сабантуи на протяжении 20 лет и играл большую роль в столичной татарской общине. Более 30 лет он был руководителем танцевальных коллективов. С 2000 года он жил в Москве.

Татарстан Москва

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