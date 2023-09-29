Москва зарегистрировала права на первый в России роботизированный архивный комплекс

Читайте нас в:

Росреестр зарегистрировал права города на здание фондохранилища площадью около 56 тысяч квадратных метров и здание центра управления архивом площадью более 11,5 тысячи квадратных метров, расположенные по адресу: Варшавское шоссе, дом 1а, строение 1, 2.

Архивный комплекс в Новой Москве стал уникальным объектом и первым роботизированным архивом в России, большинство операций в котором начали выполнять без участия человека. Общая площадь зарегистрированных объектов составила свыше 67,5 тысячи квадратных метров.

Система управления архивом основана на передовых технологиях, включая роботизированную линию для поиска, загрузки и выгрузки документов, конвейеры, роботов-манипуляторов и краны с телескопическими вилами. В здании создали искусственный микроклимат с контролируемым содержанием кислорода для обеспечения сохранности документов. Благодаря новому комплексу время поиска и предоставления документов из Главархива Москвы значительно сократилось.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, данный объект станет крупнейшим автоматизированным комплексом архивного хранилища в Европе, уникальным для России и практически не имеющим аналогов в мире.

Ранее сообщалось о том, что подмосковный Росреестр начал применять машиночитаемую доверенность.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.