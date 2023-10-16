Москва выставила на торги земельный участок под футбольную площадку
Москва выставила на торги земельный участок в парке «Фестивальный» для создания спортивного объекта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Заявки на участие будут принимать до 10 ноября. Для этого понадобится регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Торги состоятся 14 ноября.
Ранее жителям Подмосковья предложили поучаствовать в торгах на участки под строительство домов.
Победитель получит возможность обустроить футбольную площадку и соответствующую инфраструктуру. Он сможет использовать 70% площади участка.