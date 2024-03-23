Москва выделит деньги на помощь пострадавшим при теракте в Красногорске
Москва и область поддержат пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до трех миллионов», - написал он.
Столица финансово поможет москвичам и иногородним, а Подмосковье - жителям области. Также власти регионов возьмут на себя организацию похорон погибших.
«Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших», - добавил Собянин.
Теракт, произошедший в Подмосковье, был тщательно спланирован. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал и расстреляли людей.
Число жертв достигло 93 , пострадали более 100 человек, в крайне тяжелом состоянии 16 раненых.
Подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной. Центры крови в Московской области с раннего утра принимают доноров , пожелавших помочь раненым.