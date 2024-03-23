Москва выделит деньги на помощь пострадавшим при теракте в Красногорске

В Химках в сквере имени Марии Рубцовой появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Crocus City Hall. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Церемония возложения цветов состоялась в сквере имени Марии Рубцовой. Мемориал организовали у памятника «Сестра милосердия». Судя по видео, люди приносят не только цветы. На месте стоят свечи. У памятника появилось множество детских игрушек. Также там разместили таблички, на которых написано «Химки скорбят со всей страной. Подмосковье. Crocus City Hall. 22.03.2024».

К мемориалу пришли волонтеры.

Теракт произошел в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Преступники ворвались в здание и открыли огонь по людям, устроив при этом пожар.

Жертвами теракта , по последним данным, стали 115 человек.

Нескольких подозреваемых уже задержали. Злоумышленники пытались сбежать, однако их поймали в Брянской области.