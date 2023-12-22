Москва выделила дополнительные деньги на помощь в реабилитации инвалидов

В Москве проживает около миллиона лиц с инвалидностью, включая более пятидесяти тысяч детей. Город обеспечивает их техническими средствами реабилитации предоставляет необходимые товары и компенсирует их стоимость при самостоятельном приобретении.

ТСР можно приобрести через электронный социальный сертификат с карты платежной системы «Мир». С 2021 года получение данных услуг доступно дистанционно - через портал mos.ru.

Текущий ассортимент предоставляемой реабилитационной продукции включил свыше 550 наименований: от абсорбирующего белья до ортопедической обуви, колясок, протезов конечностей, антидекубитальных подушек и многого другого.

В этом году ТСР уже предоставили 170 тысячам москвичей, а компенсацию за самостоятельную покупку - 45 тысячам человек. До конца года выплаты получат еще 18 тысяч жителей столицы.

Вслед за столицей Подмосковье также направило 311 миллионов рублей на экстренную соцпомощь в 2023 году.