Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC
Москва стали лидером среди городов стран БРИКС по зонам зеленых пространств. Об этом сообщила старший аналитик Московского урбанистического форума (МУФ) Маргарита Коровина.
Она объяснила, что такая тенденция связана с большим количеством природных территорий в административных границах городов. Кроме того, по ее словам, особенное внимание уделяют тем районам, где ведут озеленение.
«Оно проходит преимущественно в местах, которые по разным причинам нагреваются больше, чем остальные», - добавила Коровина.
Аналитик подчеркнула, что масштабная застройка в городах и наличие промышленных территорий, безусловно, развивают экономику городов и страны, однако это также существенно влияет на экологию и климат.
Аналитический центр МУФ определял качество городского развития зеленых зон в странах БРИКС вместе с коллегами из фонда «Росконгресс» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Такую экспертизу назвали «Оценка урбанизации городов БРИКС» и посвятили ее устойчивому развитию экологии.
Эксперты с помощью индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) вычисляли и сравнивали два показателя: долю площади, на которой находится здоровая растительность города, а также долю деревьев в озеленении.
Ранее стало известно, что масштабный проект озеленения запланировали для крыш пяти небоскребов на западе Москвы.