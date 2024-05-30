Москва увеличила объемы выпуска музыкальных инструментов на 60% за год

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За первый квартал этого года рост производства музыкальных инструментов по стране составил 51%. Столичные компании увеличили объемы выпуска на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Овчинский.

«Предприятия обеспечивают продукцией консерватории и музыкальные школы, народные ансамбли, а также профессиональных артистов и исполнителей», - рассказал он.

Компания «Гусельник», которая специализируется на русских народных инструментах, планирует нарастить объем выпуска на 20% по сравнению с прошлым годом. За месяц это предприятие в среднем изготавливает порядка 100 изделий.

«Больше всего заказов мы получаем на изготовление сложных многострунных гуслей, в которых от 19 до 49 струн», - отметил владелец мастерской Игорь Крашенинников.

Другое московское предприятие - N&S Guitars - специализируется на акустических, бас и электрогитарах. За год компания планирует нарастить производство серийных инструментов в два раза.

«Мастерская располагает широким спектром оборудования, что позволяет нам осуществлять полный цикл изготовления гитары», - рассказал ее основатель Николай Кочубей.

Компания «Форте» также расширила свой ассортимент, добавив ударные инструменты, которые не выпускали в России. Среди них - трубчатые колокола, ксилофоны и маримбы.