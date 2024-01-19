Москва удостоилась награды за организацию выставки «Россия»

ВДНХ выбрали в качестве главной площадки мероприятия благодаря ее удобному и современному пространству. Для проведения мероприятия задействовали 67 объектов, среди которых 47 павильонов и строений. Суммарно их площадь превышает 237 тысяч квадратных метров. Кроме того, бесплатный дополнительный транспорт по кольцевой дороге запустили для комфорта гостей.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры помог обновить на территории ВДНХ остановки: возвели 30 новых остановочных павильонов, где работают 10 автобусов-шаттлов.

«Ежедневно более 800 добровольцев помогают посетителям выставки „Россия“ ориентироваться на территории ВДНХ, встречают детские группы из регионов, сопровождают их на экскурсиях и выполняют другие важные задачи», - добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» на летний период.