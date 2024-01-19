19 января 2024, 12:59

Москва удостоилась награды за организацию выставки «Россия»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Итоги дней регионов России подвели на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках этого мероприятия Москва получила награду в специальной номинации «За гостеприимство». Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

ВДНХ выбрали в качестве главной площадки мероприятия благодаря ее удобному и современному пространству. Для проведения мероприятия задействовали 67 объектов, среди которых 47 павильонов и строений. Суммарно их площадь превышает 237 тысяч квадратных метров. Кроме того, бесплатный дополнительный транспорт по кольцевой дороге запустили для комфорта гостей.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры помог обновить на территории ВДНХ остановки: возвели 30 новых остановочных павильонов, где работают 10 автобусов-шаттлов.

«Ежедневно более 800 добровольцев помогают посетителям выставки „Россия“ ориентироваться на территории ВДНХ, встречают детские группы из регионов, сопровождают их на экскурсиях и выполняют другие важные задачи», - добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» на летний период.

Выставки Награды ВДНХ Москва
19 января 2024, 12:13
Сокращенный учебный день объявили в школах Севастополя 19 января
РИА «Новости»
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Во всех школах Севастополя введут сокращенный учебный день. Решение об этом приняли на заседании оперштаба, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными детей сегодня отпустят из школ раньше», - пояснил он.

Отдельно Развожаев обратил внимание, что детские сады в Севастополе будут работать в прежнем режиме.

Ранее губернатор сообщил об отключении 18-й подстанции из-за подтопления. Из-за этого ориентировочно до 18:00 19 января без света остались жители Хмельницкого, Сахарной Головки, Терновки, Черноречья и Родного.

«Из-за того, что грязная вода поступает на третий гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на пять-шесть часов) гидроузлов городских», - указал он.

За это время, по словам главы Севастополя, специалисты подадут необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00.

Он также попросил запастись водой для санитарных нужд, предупредив, что подачу воды с гидроузлов остановят в 12:30.

Дети Школы Севастополь
19 января 2024, 11:59
Москва обновила снежный максимум этой зимы
РИА «Новости»
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Высота снежного покрова в Москве побила рекорд этой зимы. Однако обновления суточного рекорда 18 января по количеству выпавших осадков в мегаполисе не произошло. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на базовой метеостанции города ВДНХ за сутки в осадкомеры попало шесть миллиметров осадков. Это меньше предыдущего максимума истории 19 января, который составил 10 миллиметров.

«Однако ночь на пятницу принесла в столицу еще четыре миллиметров осадков, и этого хватило, чтобы высота снежного покрова превысила максимум нынешней зимы», - отметил синоптик.

К утру высота сугробов в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 42 сантиметров - на девять сантиметров выше вчерашнего дня. Также показатель в 1,5 раза выше климатической нормы для 19 января. Прошлый рекорд зафиксировали 16 декабря 2023 года - 39 сантиметров.

На других метеостанциях столицы снежные покровы варьировались от 41 сантиметров на Балчуге до 48 сантиметров в Тушине.

Больше всего снега зафиксировали в подмосковной Коломне, где высота снега за 24 часа выросла на 12 сантиметров, достигнув отметки в 49 сантиметров.

Учитывая погодные условия, более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве.

Рекорды Погода Погода в Москве Москва
19 января 2024, 11:40
Стартовал прием заявок на гранты для московских производителей фильмов
Соцсети
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Прием заявок на гранты для московских производителей фильмов стартовал в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Гранты предоставляются Агентством креативных индустрий и являются частью городского проекта „Москва - город кино“. Все условия - на сайте АКИ», - подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что город возместит вложенные затраты с 20 сентября до 31 декабря прошлого года на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств мегаполиса. Кроме того, деньги вернут и за организационно-технические расходы на съемки.

Чтобы получить грант, необходимо подать заявку, а также подготовить документы по списку до 29 февраля. Организации, которые зарегистрированы в мегаполисе и оформили заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы, окажут поддержку.

По словам мэра, более 3,5 миллиона человек стали участниками проектов Агентства креативных индустрий. В результате прошли несколько крупных событий. Среди них - «Москва Фест», BRICS и Fashion Summit. Благодаря этому удалось улучшить партнерские отношения более чем с 70 странами.

Ранее Собянин пообещал, что в Москве появится кинокластер мирового уровня. На месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино.

Награды Кино Фильмы Сергей Собянин Москва
19 января 2024, 10:50
Штрафы за непристегнутые ремни предложили отменить в России
РИА «Новости»
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Штрафы за непристегнутые ремни безопасности для водителей необходимо временно отменить из-за несовершенства системы фотовидеофиксации. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике, труда и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов.

По его словам, водители зачастую получают штрафы лишь потому, что камера не может распознать ремень безопасности на фоне черной куртки.

Также парламентарий вспомнил резонансный случай, когда водитель из Балакова получил штраф в тысячу рублей за непристегнутый пакет на переднем сиденье.

«Такие случаи далеко не единичны. Водителям приходят штрафы за мнимую беседу по телефону или нарушение занесенной снегом дорожной разметки», - отметил Нилов.

Ранее стало известно, что водителям в России запретят превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Инициативу разработал Минтранс, ведомство предложило ввести поправки уже с 1 сентября 2024 года.

Штрафы Россия Водители

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