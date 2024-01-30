Москва станет лидером по естественной убыли населения к 2046 году

По данным Росстата, Москва продемонстрирует самую высокую естественную убыль населения к 2046 году. Она составит 696 тысяч жителей - в среднем около 31,6 тысячи человек ежегодно. Об этом сообщило издание «РБК».

Согласно прогнозам, общее количество жителей столицы не уменьшится благодаря миграции, особенно из других регионов страны. В Росстате отметили, что численность населения Москвы через 20 лет останется примерно на том же уровне, что и в начале 2024 года. Миграционный прирост составит приблизительно 682 тысячи человек.

Кроме того, относительная убыль населения - в расчете на тысячу жителей - в столице будет ниже, чем в других регионах. В Москве она составит 2,4 человека на тысячу, а в Смоленской и Тамбовской областях, Карелии, Мордовии - от 9,7 до 10,7 человек.

Несколько дней назад Росстат сообщил о том, что численность населения России в 2023 году сократилась на 0,17%.