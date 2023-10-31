Москва стала лидером среди регионов по уровню цифровой грамотности населения

По его словам, индекс цифровой грамотности москвичей составил 7,34 балла из 10 возможных, что на 14% превышает среднее значение по стране. В топ регионов также вошла Республика Карелия с таким же результатом. Следующие места заняли Астраханская и Архангельская области.

Онтоев добавил, что москвичи продемонстрировали свои знания не только по общим вопросам, но и по вопросам об онлайн-сервисах Москвы. Доля правильных ответов на них составила около 70%.

«Такой показатель говорит о том, что москвичи достаточно хорошо ориентируются во всем многообразии цифровых услуг и сервисов города и понимают, как применять их в самых различных жизненных ситуациях», - отметил Онтоев.

Индекс цифровой грамотности составили на основе трех показателей: «Цифровое потребление», «Цифровая безопасность» и «Цифровые компетенции».

Москва заняла первое место по среднему значению уровня цифровых компетенций с результатом 7,28 балла, а также показала высокие оценки по показателям цифровой безопасности и цифрового потребления.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье стало лидером России по цифровизации аграрной отрасли.