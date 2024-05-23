23 мая 2024, 14:17

Москва стала лидером по уровню развития ГЧП в 2023 году

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По итогам 2023 года Москва заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

«В 2023 году объем инвестиций по ГЧП и концессионным соглашениям составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, который превысил аналогичный показатель 2022 года на 31 миллиард рублей. Как регулятор Минэкономразвития постоянно совершенствует сферу ГЧП, в 2023 году приняли законопроект, направленный на повышение прозрачности этого механизма», - сказал он.

Торосов добавил, что в 2024 году министерство ожидает принятия поправок, которые позволят применять механизм промышленности и космической сфере. Он отметил важность работы органов власти в муниципалитетах и регионах по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.

«Частный бизнес и Москва с 2014 года заключили семь концессий. Проекты по двум из них уже реализовали. В 2020 году открыли Московский амбулаторно-онкологический центр, а в 2023-м запустили движение транспорта по проспекту Багратиона. Осенью 2023 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии открыли Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки», - рассказал он.

В 2023 году крупнейшими по объему инвестиций отраслями в рамках ГЧП и концессий стали социальная сфера (39%), транспортная (39%) и ЖКХ (29%).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столица поддерживает инвесторов и по задаче Собянина для привлечения предпринимателей подписывает соглашения к развитию города.

Позиция в рейтинге складывалась из трех факторов - оценки результатов реализации проектов в 2023-м и в предыдущие годы, работы органов власти, их готовности оказывать поддержку проектам ГЧП и открытости для инвесторов.

Москва стала лидером с оценкой в 98,9 балла. Второе место - у Нижегородской области (53,2), тройку замкнул Санкт-Петербург (42,6), далее следуют Ленинградская область (42) и Пермский край (39,5).

В российской столице завершили инвестиционную стадию и ввели в эксплуатацию созданную в рамках концессии автомобильную дорогу «Северный дублер Кутузовского проспекта», общий объем инвестиций превысил 68 миллиардов рублей.

«Столица привлекает предпринимателей к развитию городской инфраструктуры. При реализации проектов государственно-частного партнерства мы используем механизм концессии», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в 2023 году инвестиции в указанные проекты составили около 25 миллиардов рублей. А общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценили в 124,5 миллиарда.

Лидирующие позиции Москвы, Нижегородской и Ленинградской областей обусловлены запуском и реализацией в 2023 году крупных инфраструктурных проектов.

Первый заместитель экономического развития Илья Торосов отметил, что ГЧП является эффективным инструментом, к которому растет интерес со стороны бизнеса.

Инвестиции Бизнес Москва
23 мая 2024, 12:10
Аксенов рассказал о возможности дозвониться Путину в любое время суток
РИА «Новости»
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До президента России Владимира Путина можно дозвониться в любое время суток при острой необходимости. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки», - сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

На сегодняшний день, по его словам, главная нагрузка и с точки зрения движения страны вперед, и в сфере внешней политики лежит на президенте. Глава государства, подчеркнул Аксенов, проводит колоссальную работу.

«Наша задача - подставить плечо лидеру», - выразил уверенность политик.

Летом прошлого года вопрос о рабочем графике Путину задали во время видеовстречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Один из участников поинтересовался, спит ли вообще президент.

«Конечно, как и все люди, сплю <…> Сплю, в общем, немного, наверное, шесть-семь часов, шесть, в основном, сплю», - ответил глава государства.

Также Путин отметил, что в отличие от некоторых известных людей старается не бросать занятия спортом, потому что это помогает ему в работе.

Крым Владимир Путин
23 мая 2024, 12:03
ФНС оштрафовала Елену Исинбаеву за неуплату налогов
Global Look Press
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Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов. На данный момент спортсменка задолжала ФНС почти полмиллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Исинбаева перестала следить за своими налоговыми начислениями. с учетом штрафов от волгоградской ФНС она накопила 465 688 рублей долга. В случае непогашения ей грозит блокировка российских счетов.

В Сети появилась информация, что легкоатлетка живет за границей. Ее видели в Монако, на Канарских островах и в Испании.

Осенью прошлого года Исинбаева заявила о возобновлении работы в комиссии спортсменов МОК после « временной паузы ». За это время организация проверила ее на причастность к Вооруженным силам России. Сама олимпийская чемпионка назвала звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, «номинальным».

Ранее налоговая заблокировала счет другого спортсмена. Хоккеист Александр Овечкин задолжал государству 49 тысяч рублей.

Штрафы Спортсмены Налоги Россия
23 мая 2024, 10:42
Прогрессивная шкала НДФЛ не коснется участников СВО
РИА «Новости»
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Министерство финансов поддерживает сохранение ставки НДФЛ в 13% для участников специальной операции. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Минфин поддержал идею сохранения плоской школы налога на доход физических лиц для участников СВО», - привело его слова РИА «Новости».

Силуанов подчеркнул, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц, чтобы налоговая система была способна конкурировать со странами-соседями.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что модернизация налоговой системы страны сделает распределение нагрузки на бизнес более справедливым и улучшит инвестиционный климат.

Военные НДФЛ Антон Силуанов
23 мая 2024, 08:44
«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска на Хайнань
РИА «Новости»
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«Аэрофлот» с 29 июня откроет продажу билетов из Красноярска на китайский курорт Хайнань, рейсы выполнит перевозчик «Россия». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ начинает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Санью. Полеты на популярный курорт в Китае с 29 июня выполнит авиакомпания „Россия“», - заявили в компании.

В пресс-службе перевозчика отметили, что наряду с Харбином и Пекином Санья станет третьим пунктом в Китае, в который группа «Аэрофлот» летает из Красноярска. Общая маршрутная сеть перевозчика в летнем расписании составляет 32 направления из сибирского хаба.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запрос отечественным авиакомпаниям, среди которых «Аэрофлот», с просьбой дать разъяснение росту цен на своих рейсах. Ведомство установило, что на отдельных маршрутах цена билетов не соответствует принципам ценообразования.

Аэрофлот Россия Авиакомпании Китай

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