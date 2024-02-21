21 февраля 2024, 17:18

Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса

РИА «Новости»
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Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Пр его словам, предприниматели смогут получить компенсацию за приобретение необходимого оборудования - до 50%, но не более 30 миллионов рублей в год. Пилотное тестирование проектов также может получить финансирование - до двух миллионов рублей.

За патентование изобретений в Российской Федерации положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом компания получит до двух миллионов рублей поддержки.

Бизнес-ангелы смогут претендовать на возврат до 10 миллионов инвестиций - до 50% вложений.

Прием заявок на участие во всех пяти программах поддержки открыт. Подать заявку и ознакомиться с деталями можно на платформе Московского инновационного кластера - i.moscow.

Кроме того, развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» на конференции МИК «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности».

Бизнес Сергей Собянин Москва
21 февраля 2024, 17:12
Россиянам предложили разрешить заселяться в отели по военникам и правам
Unsplash
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Министерство экономического развития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Законопроект опубликовали на сайте нормативных правовых актов.

Инициатива является частью «дорожной карты» по трансформации делового климата в сфере туризма, указали в пояснительной записке к документу. Сейчас заселиться в отель можно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу», - отметили в Минэкономразвития.

Изменения позволят упростить заселение людей в отели. Также гость сможет забронировать номер с помощью «Госуслуг».

В сентябре 2023 года сообщалось, что российские власти проработают возможность использования загранпаспортов для получения государственных услуг.

Россиянам также предоставят возможность использовать «Госуслуги» вместо бумажных паспортов в отдельных случаях.

Паспорта Туризм Отели Госуслуги
21 февраля 2024, 17:08
Потребность нижегородских аграриев в российских маслах обсудили в преддверии посевной
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В Нижегородской области обсудили потребность местных аграрных предприятий в отечественных смазочных материалах. Встреча прошла в преддверии весенней посевной кампании.

Участниками мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а также компании «Газпромнефть - смазочные материалы».

Масла отечественного производителя позволяют закрыть потребность всего парка сельскохозяйственной техники региона. Смазочные материалы призваны гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в период высоких нагрузок во время посевной, а также защищать механизмы от воздействия пыли и грязи.

«Агропромышленный комплекс - один из ключевых секторов в экономике региона, который активно развивается. В прошлом году наши производители значительно расширили парк сельхозтехники - приобрели более 1,5 тысячи тракторов, комбайнов, посевных комплексов. Для стабильной работы механизмов и выполнения посевной программы требуется бесперебойное снабжение качественными маслами. Мы готовы к сотрудничеству с „Газпромнефть-СМ“ в части расширения поставок смазочных материалов нашим аграриям», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

«Нашим партнерам мы предлагаем системное решение, которое включает в себя как поставку смазочных материалов под запрос бизнеса, так и комплексное технологическое сопровождение. Эксперты „Газпромнефть-СМ“ оказывают поддержку по оптимальному подбору продукции и обучению представителей промышленных предприятий», - отметил гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Сельское хозяйство Россия Газпром нефть
21 февраля 2024, 16:43
МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах россиян
РИА «Новости»
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Новости о том, что россияне массово не смогли выехать за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах, не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», - сообщила она.

Волк напомнила, что о подобных ситуациях россияне могут сообщать через сервис «Прием обращений» официального интернет-сайта МВД России. Все жалобы рассмотрят в кратчайшие сроки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что российских туристов начали массово разворачивать на границе из-за бракованных загранпаспортов. У путешественников были неправильно пропечатанные цифры в документе старого образца - загранпаспорта на пять лет.

Руководитель Go Travel Наталия Ансталь рассказала, что такие документы придется менять. Однако, как сообщил «360» адвокат Дмитрий Аграновский, туристы могут получить компенсацию за неправильно оформленный паспорт.

Паспорта МВД РФ Россия
21 февраля 2024, 15:58
Владимир Путин и Милорад Додик начали переговоры в Казани
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком. Об этом сообщили в Кремле.

Додик прибыл в Казань на церемонию открытия международного спортивного турнира «Игры будущего», который стартует 21 февраля. В первую очередь глава Республики Сербской посетил православный храм и мечеть.

«Спасибо что приняли наше приглашение и приехали в качестве почетного гостя на открытие таких интересных, надеюсь, и в будущем очень популярных соревнований как „Игры будущего“», - сказал Путин Додику.

До этого делегация РС БиГ во главе с президентом побывала в Белоруссии, где состоялась встреча с главой республики Александром Лукашенко и членами правительства.

«Игры будущего» пройдут в Сочи и Казани с 21 февраля по 3 марта. В церемонии открытия турнира поучаствуют лидеры Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Это первые международные состязания по гибридным дисциплинам.

Казань готовится принять 270 команд из 107 стран. В город приедут более двух тысяч геймеров из Мексики, Китая, Турции, Аргентины, Ирана, Бразилии, Перу и других государств. Соревнований подобного рода не проводила еще ни одна страна, отметил Путин.

Казань Международные отношения Переговоры Владимир Путин «Игры будущего»

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