Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса

Пр его словам, предприниматели смогут получить компенсацию за приобретение необходимого оборудования - до 50%, но не более 30 миллионов рублей в год. Пилотное тестирование проектов также может получить финансирование - до двух миллионов рублей.

За патентование изобретений в Российской Федерации положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом компания получит до двух миллионов рублей поддержки.

Бизнес-ангелы смогут претендовать на возврат до 10 миллионов инвестиций - до 50% вложений.

Прием заявок на участие во всех пяти программах поддержки открыт. Подать заявку и ознакомиться с деталями можно на платформе Московского инновационного кластера - i.moscow.

Кроме того, развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» на конференции МИК «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности».