Москва попала под гребень антициклона

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«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует гребень антициклона. Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю», - подчеркнул синоптик.

Воздух прогреется до +6…+8 градусов, в Подмосковье - +4…+9 градусов. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно расти и достигнет 749 миллиметров ртутного столба - немного выше нормы.

В субботу осадков не прогнозируют, а столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.

Ранее москвичей предупредили о возвращении морозов.