10 ноября 2023, 08:40

Москва попала под гребень антициклона

РИА «Новости»
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Москва окажется в северной части антициклона в пятницу, 10 ноября. Температура воздуха в столице будет держаться на положительной отметке. Дождя не будет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует гребень антициклона. Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю», - подчеркнул синоптик.

Воздух прогреется до +6…+8 градусов, в Подмосковье - +4…+9 градусов. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно расти и достигнет 749 миллиметров ртутного столба - немного выше нормы.

В субботу осадков не прогнозируют, а столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.

Ранее москвичей предупредили о возвращении морозов.

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10 ноября 2023, 06:47
Выдачу квартиры за третьего ребенка предложили в Совфеде
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Семьям с тремя и более детьми в России необходимо выдавать квартиру. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, написало РИА «Новости».

«Когда я еще была губернатором в Санкт-Петербурге, после рождения третьего ребенка семья вставала в очередь и получала квартиру от государства максимум в течение года. Здесь же страна тоже должна давать квартиру семьям с детьми», - отметила она в ходе парламентских слушаний в верхней палате парламента.

Матвиенко подчеркнула, что государство должно стараться улучшать жилищные условия семей с детьми.

«Для стимулирования рождаемости обеспечением семей с детьми жильем станет одним из важных инструментов», - добавила председатель Совфеда.

Также ранее Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога.

Семья Россия Валентина Матвиенко
10 ноября 2023, 02:49
Группа Zero People извинилась за срыв концерта в Петербурге
Unsplash
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Музыканты группы Zero People принесли извинения зрителям после срыва силовиками концерта в Санкт-Петербурге. Обращение появилось в Telegram-канале коллектива.

Александр Красовицкий и Александр Заранкин записали видео, в котором извинились перед пришедшими на их выступление. Также они выразили благодарность поклонникам за поддержку, которую ощутили в зале ночного клуба «всем сердцем».

По словам музыкантов, они продолжат свой тур и проведут все запланированные концерты. Остальные подробности группа Zero People пообещала предоставить в ближайшее время.

Выступление коллектива должно было состояться вечером 9 ноября в клубе «Космонавт» , однако буквально за несколько минут до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН. Они провели проверку документов у зрителей, а также пообщались с музыкантами , рассказала «360» одна из из зрительниц.

Основатель группы Zero People Александр Красовицкий ранее неоднократно негативно высказывался в адрес России с 2014 года. Общественники потребовали признать его иноагентом.

Санкт-Петербург Концерты Музыка
09 ноября 2023, 23:41
«Сказали лечь на пол». Зрительница раскрыла детали срыва концерта Zero People в Петербурге
YouTube
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Сотрудники Росгвардии сорвали концерт группы Zero People, который планировалось провести в петербургском клубе «Космонавт». Всем, кто в этот момент находился в зале, сказали лечь на пол, а музыкантов вывели из помещения, рассказала «360» одна из зрительниц.

«Сначала силовики прошли за сцену по правому боку зала с фонарями, а затем сказали всем лечь на пол. Они сказали не доставать телефоны, не снимать и не делать фото», - сказала она.

По слова девушки, когда одна из зрительниц стала ругаться на правоохранителей, им пришлось ее увести со словами, что она «ведет себя неадекватно». Спустя 30 минут люди устали сидеть на коленках и им разрешили встать.

Позже, когда зрители выстроились в очередь, подъехали полицейские и начали их отпускать, проверяя данные на планшетах, добавила собеседница издания.

Основателем группы Zero People является музыкант Александр Красовицкий , который начал высказываться против России с 2014 года. На это обратили внимание активисты движения «Зов народа». Общественники направили в Следственный комитет просьбу признать Красовицкого иноагентом.

Санкт-Петербург Концерты
09 ноября 2023, 23:30
«Происки хейтеров». Блогер «Кто тут папа» опроверг сообщения об удержании курьера
«ВКонтакте»
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Происками копающих под блогеров хейтеров назвал в беседе с «360» сообщение Telegram-канала Shot блогер-миллионник «Кто тут папа» Антон Дудков. Авторы опубликовали пост, что он силой удерживал в своей квартире курьера, который привез ему поддельную под бренд сумку стоимостью в 500 тысяч рублей.

Блогер заявил, что увидел это сообщение, но откуда взялась эта информация он не знает.

«У меня в квартире находятся трое детей и жена и няня. Никаким криминалом я не занимаюсь. Это все ложь», - заявил Дудков.

Он добавил, что никого в квартире не удерживал и никогда в жизни этим не занимался. При этом блогер подчеркнул, что это хороший пиар-ход для того, чтобы его не забывали.

«Может быть копают под блогеров, в связи с последними событиями, которые происходят. Поэтому я думаю, что это происки хейтеров, которые идут массово по всем блогерам и так отрабатывают», - подытожил он.

По данным Telegram-канала Shot , Антон Дудков взял в заложники курьера, который привез вместо оригинальной и уже оплаченной сумки за полмиллиона рублей, поддельный товар. Авторы заявили, что в итоге мужчина отпустил доставщика и обратился с заявлением в полицию

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