Москва попала под гребень антициклона
Москва окажется в северной части антициклона в пятницу, 10 ноября. Температура воздуха в столице будет держаться на положительной отметке. Дождя не будет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует гребень антициклона. Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю», - подчеркнул синоптик.
Воздух прогреется до +6…+8 градусов, в Подмосковье - +4…+9 градусов. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно расти и достигнет 749 миллиметров ртутного столба - немного выше нормы.
В субботу осадков не прогнозируют, а столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.
Ранее москвичей предупредили о возвращении морозов.