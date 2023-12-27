Москва помогла столичной молодежи создать более 130 стартапов
В 2023 году участники муниципальных программ поддержки молодежного технологического предпринимательства основали свыше 130 технологических стартапов, что в 2,7 раза превысило показатель прошлого года. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тысяч человек», - уточнил он.
Собянин также предложил начинающим инновационным предпринимателям принять участие в трех проектах: - «Лидеры цифровой трансформации» - это конкурс, нацеленный на IT-профессионалов из России и зарубежья.
- «Академия инноваторов» - эксклюзивная программа, помогающая превратить технологическую концепцию в функционирующий стартап.
- «Новатор Москвы» - соревнование за звание лучшего инновационного решения для столицы.
Некоторые участники присоединились сразу к нескольким проектам.
Минимальный возраст для получения награды «Новатор Москвы» снизили до 14 лет, благодаря чему среди претендентов оказался 16-летний участник «Академии инноваторов» Даниил Макатров, создатель системы YouChip для анализа игровых показателей хоккеистов.
Ранее подготовку новых кадров в IT-отрасли обсудили на столичной конференции «Импульс Т1». Этому сектору дополнительно требуется около миллиона новых специалистов.