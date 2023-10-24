Москва подписала соглашения с тремя новыми участниками нацпроекта «Производительность труда»

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Соглашения подписали с «Объединенной энергетической компанией» (ОЭК), ресторанами «Кофемания» и группой «Комфорт», которая работает в сфере ЖКХ.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что в рамках нацпроекта участникам окажут поддержку для улучшения производственных процессов, а также обучат работников бережливому выпуску.

По ее словам, цель проекта - добиться экономии ресурсов. Это позволит высвободить внутренние средства для инвестирования, модернизировать технологии и увеличить производство. Такие навыки дадут компаниям конкурентное преимущество.

«Расширение национального проекта позволит еще большему числу столичных предприятий применять методики бережливого производства и повышать производительность труда. Благодаря этому возрастет положительный эффект для городской экономики, бизнеса и работников», - добавила Багреева.

Начиная с октября этого года правительство России расширило перечень отраслей, участвующих в нацпроекте «Производительность труда». К пяти базовым несырьевым сферам присоединились еще 11 новых.

Ранее «Русская Бакалейная Компания» из Щелкова подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».