Москва подписала соглашение по улучшению финансовой помощи для промпредприятий
Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ РФ. Это сотрудничество улучшит условия получения финпомощи для столичных промышленных компаний, рассказал на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.
Правительство российской столицы на протяжении долгого времени разрабатывало комплексную систему поддержки промышленных предприятий. Сегодня одним из самых популярных инструментов в этой сфере являются льготные инвестиционные кредиты, рассказал Овчинский.
«Мы запустили программу субсидирования ставки под 3% до 3 миллиардов рублей на развитие производства сроком на три года. Соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными», - добавил он.
Одним из важных направлений работы Банка ДОМ.РФ является участие в проектах по обеспечению технологического и промышленного развития города. Сотрудничество поможет организации увеличить вклад банка в поддержку промышленности, отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные инвесткредиты и займы для промышленных предприятий. Компании могут получить деньги на покупку нового оборудования, расширение производственной площадки или развитие экспорта. Желающим получить средства по льготной ставке необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленности.
Стороны планируют проводить совместные тематические мероприятия, а также рабочие встречи, круглые столы и совещания. Они необходимы для выработки предложений по вопросам сотрудничества.