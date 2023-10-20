Москва перевыполнила октябрьскую норму дождей

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«К утру пятницы в осадкомеры метеорологов на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, с начала месяца уже попало 82 миллиметров осадков, что составляет 117% от месячной нормы», - заявил он.

Синоптик добавил, что таким образом Москва вслед за Санкт-Петербургом досрочно перевыполнила климатический план по осадкам за месяц. Кроме того, вторая декада октября этого года стала шестой по количеству дождей в этот период с начала XXI века.

Леус также предупредил, что осадки в Москве продолжатся. Дожди ожидаются в понедельник.

Ранее жителям столицы пообещали дожди с мокрым снегом в пятницу. Температура воздуха окажется не выше 6 градусов.