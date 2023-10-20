Москва перевыполнила октябрьскую норму дождей
Количество осадков, которое зафиксировали на базовой метеостанции на ВДНХ в Москве, составило 82 миллиметра. Это значение оказалось выше октябрьской нормы дождей. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«К утру пятницы в осадкомеры метеорологов на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, с начала месяца уже попало 82 миллиметров осадков, что составляет 117% от месячной нормы», - заявил он.
Синоптик добавил, что таким образом Москва вслед за Санкт-Петербургом досрочно перевыполнила климатический план по осадкам за месяц. Кроме того, вторая декада октября этого года стала шестой по количеству дождей в этот период с начала XXI века.
Леус также предупредил, что осадки в Москве продолжатся. Дожди ожидаются в понедельник.
Ранее жителям столицы пообещали дожди с мокрым снегом в пятницу. Температура воздуха окажется не выше 6 градусов.