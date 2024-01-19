Москва обновила снежный максимум этой зимы
Высота снежного покрова в Москве побила рекорд этой зимы. Однако обновления суточного рекорда 18 января по количеству выпавших осадков в мегаполисе не произошло. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, на базовой метеостанции города ВДНХ за сутки в осадкомеры попало шесть миллиметров осадков. Это меньше предыдущего максимума истории 19 января, который составил 10 миллиметров.
«Однако ночь на пятницу принесла в столицу еще четыре миллиметров осадков, и этого хватило, чтобы высота снежного покрова превысила максимум нынешней зимы», - отметил синоптик.
К утру высота сугробов в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 42 сантиметров - на девять сантиметров выше вчерашнего дня. Также показатель в 1,5 раза выше климатической нормы для 19 января. Прошлый рекорд зафиксировали 16 декабря 2023 года - 39 сантиметров.
На других метеостанциях столицы снежные покровы варьировались от 41 сантиметров на Балчуге до 48 сантиметров в Тушине.
Больше всего снега зафиксировали в подмосковной Коломне, где высота снега за 24 часа выросла на 12 сантиметров, достигнув отметки в 49 сантиметров.
Учитывая погодные условия, более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве.