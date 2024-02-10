Москва, москвичи и драконы. Как столица отметила китайский Новый год

В центре города установили светящиеся арки и развесили сотни китайских фонариков. Символ года - Дракон - разгуливает по улице на радость гостям фестиваля. Отпраздновать китайский Новый год пришли и дети, и взрослые.

Яркие выступления музыкантов в национальных костюмах, танцы, спектакли, экскурсии, мастер- классы, кулинарные шоу, места для фотосессий с китайской атрибутикой - все это подготовили для посетителей. Культурную программу устроили сразу в нескольких локациях: в Камергерском переулке, на Тверской площади и Новом Арбате, а символические украшения развесили почти по всему городу.

Как сообщала пресс-служба правительства Москвы, это первое масштабное празднование китайского Нового года в столице станет историческим мероприятием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и КНР.

«Для украшения шале на Новом Арбате использовали традиционные фонарики и декоративные элементы. <…> Купол флагманского туристско-информационного центра в парке „Зарядье“ и медиафасад Останкинской башни украсила анимация с китайским драконом», - передали в пресс-службе.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Китайский Новый год - один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступил 10 февраля.