05 июня 2024, 17:19

Москва и ведущие российские банки начнут развивать государственно-частное партнерство

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Москва заключила два соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими банками в сфере инвестиционных проектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Стороны подписали соглашения на полях Петербургского международного экономического форума. Цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы улучшить инвестиционный климат и создать условия для привлечения дополнительных инвестиций, отметил он.

Практику государственно-частного партнерства российская столица реализовывает уже на протяжении 10 лет, добавил Овчинский.

«Благодаря соглашениям инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП», - пояснил Овчинский.

Во время сотрудничества стороны разработают способы улучшения инвестиционного климата и программы для инвесторов. Одним из лидеров в финансировании проектов является Газпромбанк. Финансовая организация следит за тем, чтобы созданные объекты соответствовали мировым стандартам, а также - за актуальностью проектов.

«Уверен, наше сотрудничество способствует продолжению формирования комфортной и доступной инфраструктурной среды в столице», - отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

За этот год Москва заключила семь концессий и одно ГЧП-соглашение. Общий объем инвестиций по ним достигнет 124,5 миллиарда рублей.

Стороны подписали соглашения на полях Петербургского международного экономического форума. Цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы улучшить инвестиционный климат и создать условия для привлечения дополнительных инвестиций, отметил он.

Практику государственно-частного партнерства российская столица реализовывает уже на протяжении 10 лет, добавил Овчинский.

«Благодаря соглашениям инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП», - пояснил Овчинский.

«Уверен, наше сотрудничество способствует продолжению формирования комфортной и доступной инфраструктурной среды в столице», - отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

За этот год Москва заключила семь концессий и одно ГЧП-соглашение. Общий объем инвестиций по ним достигнет 124,5 миллиарда рублей.

Во время сотрудничества стороны разработают способы улучшения инвестиционного климата и программы для инвесторов. Одним из лидеров в финансировании проектов является Газпромбанк. Финансовая организация следит за тем, чтобы созданные объекты соответствовали мировым стандартам, а также за актуальностью проектов.

Инвестиции Банки Строительство Москва ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 18:09
Москва подписала соглашение по улучшению финансовой помощи для промпредприятий
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Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ РФ. Это сотрудничество улучшит условия получения финпомощи для столичных промышленных компаний, рассказал на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

Правительство российской столицы на протяжении долгого времени разрабатывало комплексную систему поддержки промышленных предприятий. Сегодня одним из самых популярных инструментов в этой сфере являются льготные инвестиционные кредиты, рассказал Овчинский.

«Мы запустили программу субсидирования ставки под 3% до 3 миллиардов рублей на развитие производства сроком на три года. Соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными», - добавил он.

Одним из важных направлений работы Банка ДОМ.РФ является участие в проектах по обеспечению технологического и промышленного развития города. Сотрудничество поможет организации увеличить вклад банка в поддержку промышленности, отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные инвесткредиты и займы для промышленных предприятий. Компании могут получить деньги на покупку нового оборудования, расширение производственной площадки или развитие экспорта. Желающим получить средства по льготной ставке необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленности.

Стороны планируют проводить совместные тематические мероприятия, а также рабочие встречи, круглые столы и совещания. Они необходимы для выработки предложений по вопросам сотрудничества.

Банки Правительство РФ Промышленность Правительство Москвы Москва
05 июня 2024, 18:03
«Дети — новое золото России». Депутат Буцкая рассказала о мерах поддержки семьи
Телеканал «360»
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Информация о мерах поддержки семей стала доступнее благодаря развитию сайта госуслуг. На платформе «Время рожать» россияне могут узнать не только о положенных выплатах на ребенка, но и о медицинских услугах и кружках. Об этом 360.ru на полях ПМЭФ рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат призналась, что в свое время сама столкнулась с проблемой, будучи не в силах разобраться в тех мерах поддержки, которые есть у государства для матерей и семей. Тогда она решила создать «Совет Матерей», чтобы сделать информацию об этом понятной и доступной.

«Я тогда дошла до президента даже. Был медиафорум в Сочи, и я сидела рядом с ним и началась вакханалия с вопросами, когда какие-то плакаты поднимают и я так тихонько говорю - демография, и он обратил внимание. Я сказала, что мер много, но родителям сложно. И президент обратил внимание на эту проблему», - поделилась Буцкая.

О мерах поддержки семей и платформе «Время рожать» По словам депутата, теперь все меры поддержки собрали на сайте госуслуг. Для их получения достаточно написать одно заявление.

«Те цели, которые ставили, мы выполнили и теперь перестраиваем работу, ведь есть новые вызовы. Например, единый статус многодетной семьи», - добавила Буцкая.

Она также рассказала о платформе «Время Рожать». На ней можно узнать о положенных выплатах, медицинских услугах, кружках и секциях.

«Мы ее создали как материнский мотиватор. Вы можете с ее помощью узнать, что вам положено. Там можно забить разные данные и получить информацию, сколько денег подготовило вам государство только в первый год рождения ребенка», - уточнила депутат.

По ее мнению, многодетность стала нормой, однако ее стоит продолжать популяризировать.

«У меня есть теория, что семья с тремя детьми - это сейчас нормально. Семья, в которой нет детей или один ребенок, она уже вызывает вопросы - а все ли хорошо?» - сказала Буцкая.

О диспансеризации и корпоративном демографическом стандарте Депутат напомнила о важности диспансеризации. Она посетовала, что зачастую мужчины пренебрегают возможностью проверить свое здоровье.

«Важно, чтобы люди понимали, что здоровье само по себе не сохранится. Надо пользоваться возможностями медицины, проходить диспансеризацию. Рак, например, это молчаливая болезнь, он молчит, пока не появятся метастазы», - подчеркнула Буцкая.

Она отметила, что сейчас в России внедряется корпоративный демографический стандарт. Компании оказывают поддержку сотрудникам с детьми. Некоторые из них даже платят свой маткапитал при рождении третьего ребенка.

«Молодые семьи - будущее России. для нас важно, чтобы их создавали, там рождались дети. <…> Мы должны показывать всей госполитикой - рождайте детей. Дети и семьи - новое золото России», - заключила Буцкая.

Ранее глава стройнадзора Подмосковья Артур Гарибян рассказал о применении умных технологий при возведении зданий. Искусственный интеллект позволил сократить сроки и сделать работу предпринимателей комфортнее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья Депутаты Россия Диспансеризация ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 15:31
Средняя зарплата московских промышленников выросла в 1,5 раза
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Среднемесячная зарплата сотрудников обрабатывающих производств Москвы выросла в 1,5 раза. В прошлом году она превысила 110 тысяч рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский во время ПМЭФ.

По его словам, Москва работает в тесной связке с предприятиями индустрии. Вместе они уделяют особое внимание созданию комфортных условий труда и отдыха для сотрудников. Компании, заметил Овчинский, предлагают работникам соцпакет, хорошую зарплату и развитую производственную инфраструктуру.

«С 2019 по 2023 год жалование московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50%. В прошлом году оно составило свыше 110 тысяч рублей», - отметил Овчинский.

Самые высокие заработные платы в столичной промышленности - у работников фармацевтической и микроэлектронной отраслей. В общей сложности в индустриальном секторе Москвы сегодня заняты 725 тысяч человек. В городе работают свыше 4,2 тысячи предприятий.

Для закрытия кадровых потребностей предприятий город развивает профессиональный потенциал и повышает квалификацию сотрудников. С 2021 года в столице действует «Московская техническая школа». Это образовательный проект правительства Москвы. Его цель - повысить квалификацию уже работающих в промышленности инженеров. С момента запуска в школе прошли обучение свыше 2,2 тысячи промышленников.

Зарплаты Промышленность Правительство Москвы Москва ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 14:42
Блогера Илью Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей
Global Look Press
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Блогера Илью Варламова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд Москвы признал Варламова* виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в Сети.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», - написала пресс-служба инстанции.

Ранее на блогера составили протокол по статье о дискредитации российской армии. За это ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Год назад суд оставил Варламова* в списке иноагентов. В реестре Минюста он оказался 23 марта 2023 года.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Штрафы Суд Блогеры Илья Варламов Иноагенты Москва

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