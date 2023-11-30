Москва будет улучшать отношения с международными партнерами в сфере моды
Прошедший в столице BRICS+ Fashion Summit стал платформой для обмена опытом с зарубежными партнерами и работы над укреплением позиций в сфере моды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Международный модный форум поможет развить успех и выявить новые перспективные направления для совместной работы», - отметила она.
Экспортная стратегия Москвы ориентирована на сотрудничество с дружественными государствами, особенно на страны БРИКС+. Город будет расширять международное присутствие и экспортные отношения с партнерами.
В начале ноября столичные предприниматели отправились в бизнес-миссию в Китай - в Пекин, Ханчжоу и Циндао. Там они знакомились с представителями модной индустрии и формами их поддержки. Летом москвичи отправлялись в бизнес-поездку в Бразилию.
Стоит отметить, что оборот индустрии моды в Москве превысил 150 миллиардов рублей в год.