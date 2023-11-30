Москва будет улучшать отношения с международными партнерами в сфере моды

Читайте нас в:

«Международный модный форум поможет развить успех и выявить новые перспективные направления для совместной работы», - отметила она.

Экспортная стратегия Москвы ориентирована на сотрудничество с дружественными государствами, особенно на страны БРИКС+. Город будет расширять международное присутствие и экспортные отношения с партнерами.

В начале ноября столичные предприниматели отправились в бизнес-миссию в Китай - в Пекин, Ханчжоу и Циндао. Там они знакомились с представителями модной индустрии и формами их поддержки. Летом москвичи отправлялись в бизнес-поездку в Бразилию.

Стоит отметить, что оборот индустрии моды в Москве превысил 150 миллиардов рублей в год.