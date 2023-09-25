Московскую систему автоматизации мониторинга мер поддержки смогут тиражировать другие регионы

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По ее словам, система позволила автоматизировать процесс мониторинга и анализа региональных мер поддержки, предоставляемых гражданам и предпринимателям города. Ее разместили на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив.

Так, Москва опубликовала на платформе «Смартека» более 170 своих практик, что составило примерно 11% от общего числа представленных на платформе инструментов. Многие из них успешно внедрили в других регионах России. Наиболее популярными стали «Портал поставщиков», «Создание цифровой карьерной среды в университете», а также сборники «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».

Общее число размещенных на платформе практик составило более 1,4 тысячи.

Ранее стало известно о том, что сборная Москвы заняла первое место на чемпионате высоких технологий.

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