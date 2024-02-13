Московскую киноплатформу посетили свыше 15 тысяч человек

На платформе появились функции личного кабинета и каталогом доступных площадок. Услуги систематизировали по тематическим группам, что облегчает поиск нужной информации и экономит время. Также на сайт добавили услуги Московской кинокомиссии и список курсов для будущих работников кино.

«Появился удобный поиск площадок по заданным параметрам, стали доступны новые сервисы Московской кинокомиссии», - отметила заммэра.

С момента запуска платформы пользователи подали приблизительно 500 заявлений.

Пожилые москвичи также станут экспертами в кинематографе. Участники «Московского долголетия» посетят курс лекций по истории кино.

Осенью 2023 года в столице заработала Московская цифровая киноплатформа, благодаря которой участники кинопроцесса могут в упрощенном порядке решить организационные вопросы - арендовать реквизит или забронировать локацию. Аудитория профессиональной платформы за полгода работы выросла до 15 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.