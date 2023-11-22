Московскому издательству учебной литературы предоставят льготы

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В пресс-службе столичного правительства подчеркнули, что эта мера уменьшит для предприятия налог на прибыль до 13,5%, что меньше обычных 17%.

Издательство «Просвещение-Союз», основанное в 2020 году, специализируется на создании образовательной и стимулирующей к развитию литературы для младших школьников и детей дошкольного возраста. Также оно стало оказывать консультационные услуги.

Пространство, занимаемое организацией в технополисе, составляет 604,4 квадратных метра, а численность сотрудников достигла 111 человек.

Издательство «Просвещение-Союз» стало вторым ключевым резидентом технопарка. В 2022 году это звание получило акционерное общество «Издательство „Просвещение“».

Ранее технопарк в Долгопрудном вошел в топ-5 проектов по версии сайта «Достижения.рф».