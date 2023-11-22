22 ноября 2023, 18:46

Московскому издательству учебной литературы предоставят льготы

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Издательство «Просвещение-Союз» получило статус якорного резидента технопарка «Красный пролетарий». Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе столичного правительства подчеркнули, что эта мера уменьшит для предприятия налог на прибыль до 13,5%, что меньше обычных 17%.

Издательство «Просвещение-Союз», основанное в 2020 году, специализируется на создании образовательной и стимулирующей к развитию литературы для младших школьников и детей дошкольного возраста. Также оно стало оказывать консультационные услуги.

Пространство, занимаемое организацией в технополисе, составляет 604,4 квадратных метра, а численность сотрудников достигла 111 человек.

Издательство «Просвещение-Союз» стало вторым ключевым резидентом технопарка. В 2022 году это звание получило акционерное общество «Издательство „Просвещение“».

Ранее технопарк в Долгопрудном вошел в топ-5 проектов по версии сайта «Достижения.рф».

Сергей Собянин Москва 2023
22 ноября 2023, 21:19
Сбившихся с пути розовых фламинго спасли на Алтае
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Двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана, спасли в Горном Алтае. Птиц отправили в зоопарк города Барнаула, сообщила пресс-служба Минприроды Алтайского края.

«Двух фламинго сосем недавно нашли в Чойском районе республики Алтай. Эти птицы попадают в Алтайский край и в соседние регионы из-за сильных ветров», - рассказал вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель.

Розовых фламинго доставили из Чойского района в Горно-Алтайск. В этом оказали содействие сотрудники Сайлюгемского национального парка. Оттуда птиц забрали и привезли в барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Фламинго уже адаптируются к новому месту жительства.

Ранее в Москве в в парке усадьбы Трубецких в районе Хамовники обнаружили лебедей , которые не собирались улетать на юг. Их спасли сотрудники МЧС и орнитологи. Позже стало известно, что лебедей заберут на зимовку в питомник, где уже содержат около сотни птиц.

Птицы
22 ноября 2023, 20:57
Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, а также образец бланка с торжественной клятвой. Глава государства подписал соответствующий указ в связи с принятием в апреле нового федерального закона «О гражданстве РФ». Документ появился на портале правовых актов.

«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка», - указали в документе.

Указ также распространяется и на другие правовые акты, касающееся гражданства. Прежние нормативные документы, действовавшие до принятия нового закона, утратили свою силу. Однако текст присяги гражданина РФ не изменился.

Путин подписал новый федеральный закон «О гражданстве РФ» 28 апреля текущего года. Документ сохранил только правила приема в гражданство в исключительном порядке. Остальные вопросы принятия в гражданство перешли к МВД и МИД РФ.

Паспорта Россия Владимир Путин
22 ноября 2023, 20:19
Временный запрет на экспорт летнего дизеля сняли в России
РИА «Новости»
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Правительство России решило отменить запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Это связано с насыщением внутреннего рынка, сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива. Его ввели 21 сентября в рамках комплекса мер стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», - указали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в течение минувших двух месяцев внутренний рынок страны обеспечили дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином. Также сохранились высокие объемы переработки нефти на НПЗ.

С 17 ноября в России перестал работать временный запрет на экспорт бензина. По данным Минэнерго, запрет на экспорт бензина отменили, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива.

Топливо Бензин Россия
22 ноября 2023, 18:38
Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Представители крупных продюсерских компаний из Индии посетили кинокластер «МЕТМАШ», кинопарк «Москино», киностудию «Мосфильм» и побывали в музее-заповеднике «Останкино и Кусково», где часто снимают фильмы. Они планируют начать работу над фильмами, которые снимут в столице в следующем году. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

Делигацию познакомили с возможностями, которые Москва предоставляет съемочным группам. Также иностранным специалистам показали недавно созданную в столице киноплатформу, которая помогает находить подходящий павильон, брать в аренду костюмы, реквизит и транспорт.

«Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году», - рассказала Сергунина.

По ее словам, специалисты из обеих стран примут участие в работе над будущими кинопроектами. Кроме того, во время переговоров обсудили перспективные направления сотрудничества, такие как презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях.

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов назвал столицу центром российской анимации.

Кино Москва 2023

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