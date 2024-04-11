Московского пациента весом более 300 кг не смогли вынести на носилках
Пациента с сердечной недостаточностью, вес которого более 300 килограммов, пока не удалось вынести на носилках. Мужчина до сих пор находится в квартире. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».
На место прибыли медики и пожарные. Вместе они продумывают план, который позволит госпитализировать мужчину. Пока пациент находится внутри своей квартиры.
Его планировали вынести из помещения на стандартных носилках. Однако предельная предельная масса, которую они могут выдержать, - около 130 килограммов.
Посовещавшись, медики и бригада спасателей решили действовать без носилок.
Источник «360» сообщал, что прибывшие к пациенту фельдшеры сразу поняли, что не смогут транспортировать мужчину. Он бы не поместился в карету скорой помощи. Также мужчину не смогли вынести через дверной проем. Поэтому медики вызвали на место бригаду спасателей с просьбой срезать решетки на окнах.