Московский зоопарк скорректирует режим работы с 16 октября
Московский зоопарк с 16 октября будет работать по другому режиму — с 09:00 до 18:00. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Московский зоопарк с 16 октября будет работать по другому режиму - с 09:00 до 18:00. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«С 16 октября Московский зоопарк немного корректирует режим работы, гулять по зоопарку можно будет с 09:00 до 18:00. Вход на территорию будет открыт до 17:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 09:00 до 17:00», - отметили в публикации.
До 17:00 жители и гости столицы смогут зайти через главный вход, у Детского зоопарка (Большая Грузинская улица, 8, строение 43), а также у метро «Баррикадная» (Большая Грузинская улица, 8, строение 3) Ранее стало известно, что голосование за лучшие зоопарки , фермы, питомники и природные территории стартовало в Москве.