17 января 2024, 19:01

Московский зоопарк проведет акцию по сбору подарков для животных

Соцсети
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Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет с 19 по 21 января в Москве. Каждый, кто сделает подарок животным столичного зоосада, сможет свободно зайти на его территорию. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Подарки будут принимать в специальных пунктах с 10:00 до 16:00 на главном входе, а также на новом входе со стороны станции метро «Баррикадная». Зоологи предложили готовые варианты: мячи, гантели и косточки из экологически чистых материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине.

«Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей. За один подарок можно получить один бесплатный акционный билет», - рассказали в пресс-службе.

Все предметы должны быть сделаны из качественного безопасного материала и не иметь следов химических веществ. Работники учреждения проверят подарки, а потом отдадут обитателям. Сюрприз для зверей должен быть новым, несамодельным и несъедобным.

Ранее горожанам рассказали, кто родился в Московском зоопарке в 2023 году.

Животные Зоопарки Москва
17 января 2024, 19:21
Прощание с поэтом Рубинштейном прошло в ДК «Рассвет» в Москве
РИА «Новости»
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Поэта и публициста Льва Рубинштейна проводили в последний путь в Москве. Церемония прощания прошла в ДК «Рассвет» в Столярном переулке. Друзья литератора, которые не смогли приехать, выступали по видеосвязи, сообщили «Известия».

Перед началом церемонии перед ДК выстроилась очередь, а траурный зал, где проходило прощание, оказался заполнен полностью.

«Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами пришли разделить наше горе», - обратилась к присутствующим дочь поэта Мария.

Рубинштейн тяжело пострадал в ДТП 8 января. Его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова. Литератора экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, врачи боролись за его жизнь, но 14 января поэта не стало.

Поэта называли основоположником московского концептуализма наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым. Свой литературный путь поэт начал в конце 60-х годов прошлого века и создал собственный жанр - «карточки», в которых объединил вербальное, изобразительное и перформативное искусства.

Литература Москва
17 января 2024, 18:26
Московская компания ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту
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Нацпроект «Производительность труда» помог московскому производителю сократить время на производство ортопедических матрасов на 34%. Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города.

«За шесть месяцев компания совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс изготовления матрасов, продажа которых обеспечивает 50 процентов выручки», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Так, специалисты сократили маршруты перемещения сырья и готовой продукции, а также переорганизовали места хранения необходимых материалов. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения работ и ухода за оборудования.

В результате компания стала производить более 13 матрасов на человека в смену вместо восьми. Кроме того, на треть сократились и неиспользуемые запасы. Работу провели и с персоналом: 16 сотрудников научились методике бережливого производства, а еще трое стали внутренними коучами.

Ранее благодаря нацпроекту другая компания из Москвы ускорила выпуск пластиковых окон.

Работа Нацпроекты Москва
17 января 2024, 17:53
Москвичи приняли участие в акции «Елочный круговорот»
РИА «Новости»
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Более 10 тысяч москвичей приняли участие в акции «Елочный круговорот» благодаря проекту «Город заданий». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Участники „Города заданий“ более 14 тысяч раз успешно справились с экоактивностями, подготовленными в рамках акции „Елочный круговорот“», - рассказал глава государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, 7,7 тысячи человек справились с онлайн-заданием и узнали о правильной утилизации новогодних деревьев. Еще три тысячи участников посетили пункты приема деревьев.

Кроме того, москвичи поделились адресами для покупки живых елей, сообщали о выброшенных деревьях и сдавали новогодние атрибуты в специализированные пункты. Активистам начислили свыше двух миллионов городских баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

Задания будут доступны до 26 февраля на сайте и в приложении проекта «Город заданий».

С 2016 года москвичи сдали на переработку свыше 220 тысяч елок, пихт и сосен.

Ранее в Москве начали демонтировать новогодние ели и часть декораций. Некоторые украшения сохранят до следующего года.

Переработка Новый год Москва
17 января 2024, 17:50
Дом купца Крупенникова в центре Москвы выставили на торги
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Жилой дом купца А. В. Крупенникова в Басманном районе Москвы выставили на городские торги. Здание построил архитектор Владимир Рудановский в 1912–1913 годах. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Жилой дом купца А. В. Крупенникова в Басманном районе Москвы выставили на городские торги. Здание построил архитектор Владимир Рудановский в 1912–1913 годах. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь здания составляет порядка 702 квадратных «Объект требует реставрации и частичной реконструкции, которая позволит приспособить его для современного использования», - уточнил Пуртов.

Новый собственник получит соответствующее охранное обязательство, подписав договор купли-продажи. Однако ему необходимо обеспечить проведение реставрационных работ. На данный момент здание не эксплуатируется.

Участвовать в торгах могут и физические, и юридические лица. Заявку нужно подать до 18 января, а онлайн-аукцион пройдет 25 января. Для участия нужно быть зарегистрированным на электронной торговой площадке «Росэлторг» и быть обладателем квалифицированной электронной подписи.

Ранее Москва сдала в аренду девять объектов по льготной программе в 2023 году.

Аукционы Архитектура Москва

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