Московский зоопарк показал «новогодние купания» малышки-панды

«Новогодние купания», - подписала видеоролики Акулова.

На кадрах видно, как детеныш панды плещется в ванночке, мочит лапы, а чуть позже мама Диндин решила помочь малышке и вытащила ее за загривок на пол.

В конце прошлого года директор зоопарка опубликовала видео, на котором маленькая панда изучала яркую плетеную игрушку. При этом, по словам Акуловой, мать малышки выпускает ее из-под опеки буквально на доли секунд.

До этого пользователи смогли увидеть первые неловкие шаги малышки-панды, после которых она плюхнулась на пол. Акулова прокомментировала выражение ее мордочки на тот момент, отметив, что детеныш как будто сам удивился своим успехам.

Впервые же пандочка встала на четыре лапы в начале декабря.

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