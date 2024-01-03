03 января 2024, 06:45

Московский зоопарк показал «новогодние купания» малышки-панды

Читайте нас в: Google Новости

Маленькая панда из столичного зоосада принимала водные процедуры в новом году. Видео с ней опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Новогодние купания», - подписала видеоролики Акулова.

На кадрах видно, как детеныш панды плещется в ванночке, мочит лапы, а чуть позже мама Диндин решила помочь малышке и вытащила ее за загривок на пол.

В конце прошлого года директор зоопарка опубликовала видео, на котором маленькая панда изучала яркую плетеную игрушку. При этом, по словам Акуловой, мать малышки выпускает ее из-под опеки буквально на доли секунд.

До этого пользователи смогли увидеть первые неловкие шаги малышки-панды, после которых она плюхнулась на пол. Акулова прокомментировала выражение ее мордочки на тот момент, отметив, что детеныш как будто сам удивился своим успехам.

Впервые же пандочка встала на четыре лапы в начале декабря.

Имя для медвежонка выбирали в проекте «Активный Гражданин» в декабре 2023 года. Старт голосованию дал мэр Москвы Сергей Собянин. На выбор представили 10 вариантов, в числе которых были китайские и российские имена.

Животные Зоопарки Москва
03 января 2024, 01:49
Организаторы лотереи не нашли выигравшего миллиард тюменца
Читайте нас в: Google Новости
Житель Тюмени, который выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», так и не обратился за деньгами. Представители пресс-службы гослотереи «Столото» рассказали об этом в беседе с Ura.ru.

«Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу», - отметили в организации.

По данным пресс-службы, победители обращаются за выигрышем разными способами. Например, звонят по телефону или приезжают в лотерейный центр. Некоторые отправляют документы по почте, хотя в случае с миллиардным выигрышем такое маловероятно.

Директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что победителя из Тюмени ждут в московском офисе, чтобы оформить его выигрыш.

Тюменец стал третьим, кто выиграл миллиард рублей по итогам новогодней лотереи.

В летнем розыгрыше победил житель ЯНАО. Он выиграл восемь миллионов рублей в лотерее «Все или ничего». Эта игра интересна тем, что победителем становится как человек, угадавший в игровом поле 12 числе, так и тот, кто не угадал ни одного, сообщило радио Sputnik.

Лотереи Рубль Тюмень Правила Деньги
02 января 2024, 23:56
Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Получивший звание заслуженного государственного деятеля СССР, России и Армении, занимавший должности чрезвычайного посла в странах Африки Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет. Как сообщил «Московский комсомолец», государственный деятель скончался в своей московской квартире 31 декабря.

По данным журналистов, в предновогодний вечер в квартире Тер-Газарянца собрались его собрались его родственники. Именно они вызвали скорую помощь, когда он потерял создания.

Прибывшие на место медики реанимировать бывшего дипломата не смогли и констатировали смерть.

Как напомнил Life , уроженец Баку Георгий Тер-Газарянц начал строить свою карьеру после Великой Отечественной войны, в боях которой они принимал участие. После окончания Военно-политической академии имени Ленина он занял пост первого секретаря ЦК ЛКСМ Армении.

После ухода с этого поста Тер-Газарянц стал работать дипломатом. С 1973 года он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР в Сенегале, Гамбии и Зимбабве. На внешнеполитической должности он проработал до 1987 года. После он ушел в руководство Всесоюзного агентства по охране авторских прав, после ставшее Российским авторским обществом.

Получивший звание заслуженного государственного деятеля СССР, России и Армении, занимавший должности чрезвычайного посла в странах Африки Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет. Как сообщил «Московский комсомолец» , государственный деятель скончался в своей московской квартире 31 декабря.

Дипломатия Россия Москва
02 января 2024, 23:00
Мигранты должны будут уведомлять МВД о начале работы в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут с 7 января 2024 года сообщать об этом в МВД РФ. Ведомство уже утвердило форму соответствующего уведомления, сообщило РИА «Новости».

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент», - говорится в приказе ведомства, который вступит в силу 7 января.

Приезжие смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке.

К ней придется приложить копию трудового договора или копию гражданско-правового договора на выполнение работ, причем во втором случае в форме необходимо указать сведения о соглашении, если оно было заключено в устной форме.

Уведомление можно будет передать лично или по почте. Возможен и третий вариант - подать через портал госуслуг в электронном формате, уточнил kp.ru.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что задержанных в новогоднюю ночь в городе мигрантов выдворят из России.

Мигранты МВД РФ Россия Работа
02 января 2024, 22:33
«Новогоднее чудо». В Саратове неожиданно родила пациентка, отрицавшая беременность
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Саратова, отрицавшая наличие беременности, родила первенца в приемном отделении больницы. Пациентку доставили с жалобами на боли в животе в первый день нового года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале областная клиническая больница.

«При дообследовании выявлен первый период первых срочных родов. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии уже было нельзя. При этом девушка категорически отрицала беременность», - уточнило медучреждение.

На место прибыла выездная бригада перинатального центра. Спустя три часа на свет появилась здоровая доношенная девочка. Ребенка отправили в областную детскую клиническую больницу, а ее маму позже перевели в перинатальный центр.

Как отметил коллектив больницы, они были рады поучаствовать в таком новогоднем чуде, уточнило издание kp.ru.

Ранее 72.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщил, что в Тюменской области в 2023 году на свет появились шестеро детей с неопределенным полом. Это редкая генетическая мутация, при которой внутренние и наружные половые органы человека не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.

Дети Беременность Врачи Новый год

Новости по теме