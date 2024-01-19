Московский зоопарк показал нежные объятия Диндин с малышкой-пандой

«Катюша, пора обниматься», - прокомментировала Акулова.

На кадрах видно, как мама-панда нежно притягивает к себе детеныша и заключает в крепкие объятия. Далее она кладет Катюшу на себя, и они вместе лежат. После этого Диндин отворачивается от камеры.

Ранее Московский зоопарк показал, как панда Катюша бегает за киперами. Она проворно передвигала лапами и пыталась ловить сотрудника за штанину, однако скорость реакции ее подвела, поэтому один раз она промахнулась и чуть было не упала.

Павильон «Фауна Китая» временно не работает с 12 января. Это нужно, чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер. В таких условиях малышке нужен покой и комфортные условия без лишних глаз.