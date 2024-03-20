Московский зоопарк показал мешающую Катюше поспать днем Диндин

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На опубликованных кадрах Диндин не дает маленькой Катюше лечь спать. Медведица ловит лапами резвого детеныша, который изо всех сил стремится взобраться на деревянную площадку.

«Удерживает энергичную дочурку», - прокомментировала Акулова.

Недавно панда Катюша впервые «поссорилась» со своей мамой Диндин из-за влетевшей в вольер птички. Родительница не пустила медвежонка с ней поиграть, удержав дочь за хвостик.

По мере взросления Катюша стала показывать характер. В начале февраля она отказалась переходить в большой вольер.

До этого Акулова порадовала подписчиков роликом, на котором юная панда хулиганила в листьях бамбука. Она даже попробовала на зуб футболки работников зоопарка.