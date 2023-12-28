Московский зоопарк показал изучающую игрушки малышку-панду

В 2023 году акцию «Московская музейная неделя» посетили почти 1,2 миллиона человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Самые посещаемые площадки в этом году - „Царицыно“, Московский государственный объединенный музей-заповедник, Музей Москвы, Кусково и Государственный музей А. С. Пушкина», - сообщил он.

В рамках проекта музеи и выставочные центры работали бесплатно в один из дней третьей недели каждого месяца.

В этом году посетители могли ознакомиться с разнообразными выставочными проектами. Например, одним из ярких событий мая стало открытие выставки «Коломенское. Шедевры коллекции», где представили порядка 300 экспонатов, посвященных столетию музея, расположенного в историческом парке «Коломенское».

Чтобы посетить музей в рамках акции, необходимо предварительно изучить график работы учреждения на его официальном веб-сайте, а также заблаговременно зарегистрироваться через портал mos.ru.

Инициатива «Московская музейная неделя» появилась в столице в 2019 году и быстро завоевала популярность среди жителей и гостей города. Она пока не имеет аналогов в России.

Ранее Собянин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогодней елки три открытки, на которых были написаны мечты детей.