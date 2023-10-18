Московский «Техноград» разработал онлайн-курс для ищущих работу

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Курс создали для тех, кто хочет ознакомиться с особенностями современного рынка труда, подготовиться к собеседованиям и увеличить шансы на получение желаемой должности.

Программа курса будет состоять из трех вебинаров, которые пройдут с 25 по 27 октября с 14:00 до 15:00. Вебинары посвятят эффективному и грамотному поиску работы. Участие в курсе будет бесплатным, но для присоединения потребуется регистрация. Все занятия проводит карьерный консультант центра развития карьеры «Технограда» Ксения Козлова.

На первом вебинаре, который состоится 25 октября, студенты узнают о разных видах резюме. На следующем занятии, запланированном на 26 октября, рассмотрят особенности поиска работы и составления сопроводительных писем. На последней онлайн-встрече, которая состоится 27 октября, эксперт расскажет о различиях между собеседованиями в онлайн- и офлайн-форматах и даст рекомендации по правильному поведению на каждом из них.

Ранее обучающий курс о трудоустройстве провели для студентов колледжа «Подмосковье» в Химках.