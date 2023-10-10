Московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие
Московский сервис «Мои платежи» отметил свои шесть лет. За время работы почти два миллиона москвичей оплатили через него более 78 миллионов счетов. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ).
Например, москвичи могут оплатить аренду городских пространств, работу учреждений столичных департаментов образования, культуры и спорта, жилищно-коммунальные услуги и многое другое.
«С помощью сервиса „Мои платежи“ каждый житель может быстро найти и оплатить нужные счета не выходя из дома. <…> Число пользователей сервиса за шесть лет увеличилось в 10 раз», - заявил глава департамента сопровождения общегородских платежных систем в столичном ДИТ Владимир Новиков.
Так, в первый год работы сервиса москвичи оплатили пять миллионов счетов, в 2022-м - около 20 миллионов, а с начала 2023-го - более 16,5 миллиона.
Ранее стало известно, что китайский платежный сервис Helipay захотели запустить в России. Компания ведет переговоры с тремя кредитными организациями.