Московский проект удостоили спецприза национальной премии

Жюри посчитало, что столичная технология обработки звонков с использованием виртуального ассистента заслуживает особого внимания, так как у нее высокий потенциал распространения по всей стране.

«Столичный контакт-центр - один из главных каналов информирования москвичей по разным вопросам. В его работе используются самые современные инструменты. Технологии искусственного интеллекта применяются уже на 11 линиях. В среднем цифровой ассистент принимает три миллиона звонков в месяц», - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина Передовую цифровую технологию внедрили в работу общегородского контакт-центра почти десять лет назад. С тех пор проект неоднократно получал награды в престижных конкурса в области технологий.

Робот всегда готов помочь в более чем 400 темах. Он рассказывает москвичам, как получить госуслуги, называет адреса и режим работы городских учреждений. А еще поможет подсказать о степени готовности документов.

Кроме того, ИИ-помощник находит информацию в два раза быстрее человека. Голосовой помощник не только пополняет свою базу знаний, но и непрерывно развивает умение распознавать речь - даже если на линии абонента шум.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что комплексный подход в использовании искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в Москве - один из самых важных проектов в России. Робот не только решает в звонке проблемы горожан, но и помогает совершенствовать качество консультаций.