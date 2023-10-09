Московский фестиваль «Психолог-fest» проведут онлайн

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Директор Московской службы психологической помощи населению Андрей Сучков рассказал, что значение психологии в обществе растет из года в год. По его словам, это связано с тем, что люди стали более заинтересованными в своем ментальном здоровье.

«В этом ключе фестиваль является уникальной интерактивной площадкой, где каждый может получить ответы на самые волнующие вопросы и приобрести полезные навыки», - подчеркнул Сучков.

Более семи тысяч человек участвовали в «Психолог-fest» за последние три года. Мероприятие будет полезно подросткам, студентам, семейным парам, социальным работникам, а также людям старшего поколения.

На лекциях спикеры-психологи познакомят с телесно-ориентированными практиками. Они также расскажут, как находить вдохновение в творчестве, и покажут упражнения, позволяющие пережить стрессовые ситуации.

Фестиваль проведут бесплатно 14 октября в 12:00, предварительно регистрироваться не нужно. Полную программу можно посмотреть на сайте мероприятия.

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